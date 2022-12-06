06.12.2022
10:04
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Происшествия

Дерзкий вор оставил соседку без бытовой техники

В Томпонском районе раскрыта кража холодильника.

В дежурную часть полиции Томпонского района обратилась местная жительница с сообщением о краже холодильника. Материальный ущерб составил более 10 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 67-летний сосед потерпевшей.

Установлено, что заявительница купила новый холодильник, а старый поставила на временное хранение на лестничной площадке у квартиры. Вскоре женщина уехала в Якутск по делам. Её отсутствием и воспользовался злоумышленник, который вывез похищенный холодильник на автомобиле и сбыл его.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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