Дерзкий грабеж в Якутске

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратился 46-летний житель с.Хатассы с сообщением о том, что двое неизвестных открыто с применением насилия похитили его сотовый телефон. Сумма ущерба составила 2100 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий за дежурные сутки сотрудниками патрульно-постовой службы МУ МВД России «Якутское» были задержаны и доставлены в отдел полиции подозреваемые. Ими оказались 36-летний ранее судимый за грабеж уроженец Олекминского района и 27-летняя уроженка Хангаласского района. В ходе личного досмотра похищенное изъято.

Установлено, что заявитель ждал автобус на остановке по ул.Горького. В этот момент к нему подсели мужчина и женщина и попросили телефон, чтобы сделать пару звонков. Потерпевший одолжил телефон, а после завершения разговоров забрал. Через некоторое время между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой один из новых знакомых нанес мужчине удар бутылкой по голове и выхватил телефон из рук. После чего злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.