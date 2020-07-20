20.07.2020
11:50
378

Происшествия

Дерзкий грабеж в Якутске

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получил ориентировку о том, что возле магазина на улице Федора Попова неизвестный гражданин с применением физической силы отобрал у 51-летнего мужчины сотовый телефон «Нокиа».

Росгвардейцы незамедлительно обследовали близлежащие территории и по «горячим следам» задержали подозреваемого, который был опознан потерпевшим.

Задержанный — 49-летний ранее судимый за совершение имущественного преступления житель Якутска передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх