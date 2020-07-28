Дерзкие женщины из Нюрбинского района подняли руку на полицейских

Прокуратура Нюрбинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жительниц, обвиняемых в применении насилия и оскорбления в отношении представителя власти.

По версии следствия, в мае 2020 года, обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не желая быть доставленными в ОМВД России по Нюрбинскому району для рассмотрения вопроса о привлечении их к установленной законом ответственности, высказали в адрес двух полицейских оскорбления, выраженные в неприличной форме, унижающие честь и достоинство представителей власти. Далее, в ходе доставления в орган внутренних дел женщины применили в отношении представителей власти насилие, не опасное для жизни и здоровья.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.