Дерзкая кража в Якутске

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратился горожанин. Заявитель пояснил, что с его автомашины, припаркованной возле дома на ул. Лермонтова, похищен портативный гараж.

Полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 20-летний молодой человек.

Установлено, что подозреваемый, проезжая мимо жилого дома на ул. Лермонтова, заметил автомобиль, прикрытый автотентом. Убедившись, что во дворе нет камер, и за ним никто не наблюдает, он похитил автоодеяло с машины и увез с собой. Похищенное он сбыл.

Также во время разбирательств выяснилось, что мужчина причастен к ещё одному эпизоду кражи портативного гаража во дворе дома на ул. Богдана Чижика.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.