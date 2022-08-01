01.08.2022
12:38
223
Спорт
Держим кулачки и болеем за наших: девочки в финале!
У сборной саха на этот момент две финалистки во вольной борьбе: Жанна Докторова и Амелия Лаптева. То ли еще будет! Держим кулачки и болеем за наших девчонок!
Фото: автора
Источник: Владислав КОРОТОВ
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.08.2022
0
1
01.08.2022
0
35
01.08.2022
0
160
01.08.2022
0
327
01.08.2022
0
96
01.08.2022
0
268
01.08.2022
0
281
01.08.2022
0
118
01.08.2022
0
552
01.08.2022
0
374
01.08.2022
0
565
01.08.2022
0
171
01.08.2022
0
198
01.08.2022
0
158
01.08.2022
0
218
01.08.2022
0
381
01.08.2022
0
274
01.08.2022
0
584
01.08.2022
0
1189
01.08.2022
0
970
01.08.2022
0
528
01.08.2022
0
1862
31.07.2022
0
2123
31.07.2022
0
342
31.07.2022
0
1808
31.07.2022
0
1231
31.07.2022
0
519
31.07.2022
0
1483
31.07.2022
0
781
31.07.2022
0
1347
31.07.2022
0
1429
31.07.2022
0
2838
31.07.2022
0
964
31.07.2022
0
5281
31.07.2022
1
2640
31.07.2022
0
458
31.07.2022
0
813
31.07.2022
0
345
31.07.2022
0
1112
31.07.2022
0
1303
31.07.2022
0
2284
31.07.2022
0
2760
31.07.2022
0
7386
30.07.2022
0
1616
30.07.2022
0
930
30.07.2022
0
3959
30.07.2022
0
1237
30.07.2022
0
531
30.07.2022
0
1031
30.07.2022
0
4345
30.07.2022
0
1362
30.07.2022
1
4490
30.07.2022
0
440
30.07.2022
1
1372
30.07.2022
0
1187
30.07.2022
0
458
30.07.2022
0
508
ТОП НОВОСТИ
30.07.2022
2
19208
26.07.2022
0
15282
29.07.2022
1
7617
26.07.2022
0
7538
30.07.2022
0
6407
27.07.2022
1
6163
26.07.2022
0
5788
28.07.2022
0
5336
Добавить комментарий