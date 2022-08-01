01.08.2022
12:38
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Спорт

Держим кулачки и болеем за наших: девочки в финале!

У сборной саха на этот момент две финалистки во вольной борьбе: Жанна Докторова и Амелия Лаптева. То ли еще будет! Держим кулачки и болеем за наших девчонок!

Жанна Докторова
Фото: автора
Источник: Владислав КОРОТОВ

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