Держатели Карты жителя Якутии получат максимальные ставки по вкладу от АЭБ



АЭБ повысил ставки по базовым депозитам и запустил новый срочный вклад «Будущее» со ставкой 22% годовых в рублях и ставкой 1,5% в долларах США.

Максимальные ставки могут получить все настоящие и будущие держатели бесплатной дебетовой Карты жителя Якутии, сообщил первый зампредседателя правления Алмазэргиэнбанка Анатолий Мыреев. «Мы существенно повысили ставки по депозитам вслед за повышением ключевой ставки ЦБ. Ставку 22% для рублевого вклада и 1,5% для валютного мы предлагаем всем, кто уже пользуется или только собирается открыть многофункциональную платёжную Карту жителя Якутии, которую мы разработали совместно с правительством республики. В случае отсутствия карты или заявки на ее открытие ставки по вкладу составят 21% годовых и 0,7% соответственно», — рассказал Анатолий Мыреев. Он уточнил, что для офисов Алмазэргиэнбанка в Хабаровске и Владивостоке условие аналогичное, только касается Карты МИР JCB Gold.

Эксклюзивный вклад в рублях и валюте от АЭБ можно открыть на сроки в 31 день и 91 день. Минимальная сумма вклада в рублях — 5000 ₽, максимальная — до 100 000 000 ₽. Минимальная сумма вклада в валюте составляет 100USD, максимальная — не ограничена.

Пополнение депозита возможно, расходные операции и капитализация % не предусмотрены, выплата процентов в конце срока.

Предложение по вкладу «Будущее» в Алмазэргиэнбанке доступно только до 10 марта 2022 года. Открывайте скорее срочный вклад с максимальными ставками в офисах банка и в приложении «АЭБ Онлайн»!

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