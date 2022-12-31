Депyтaт рaскрыл секрет якyтского оливье!

Об этом депyтaт Ил Тyмэнa Гaврил AЛЕKСЕЕВ рaсскaзaл ВK.

Какой Новый год без оливье. Самый любимый салат с детства.

Раньше не задумывался почему салат, который является символом Нового года называют оливье. Оказывается, салат назван в честь шеф-повара Люсьен Оливье, который придумал это вкусное закусочное блюдо ещё в 19 веке.

У нас ингредиенты оливье традиционные. Вместо колбасы всегда добавляем мясо. Получается якутский вариант оливье.

Счастливо отметить Новый год в кругу самых близких! Саҥа дьылынан! Саҥа дьолунан!