31.12.2022
21:00
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Светская хроника
Депyтaт рaскрыл секрет якyтского оливье!
Об этом депyтaт Ил Тyмэнa Гaврил AЛЕKСЕЕВ рaсскaзaл ВK.
Какой Новый год без оливье. Самый любимый салат с детства.
Раньше не задумывался почему салат, который является символом Нового года называют оливье. Оказывается, салат назван в честь шеф-повара Люсьен Оливье, который придумал это вкусное закусочное блюдо ещё в 19 веке.
У нас ингредиенты оливье традиционные. Вместо колбасы всегда добавляем мясо. Получается якутский вариант оливье.
Счастливо отметить Новый год в кругу самых близких! Саҥа дьылынан! Саҥа дьолунан!
Фото: из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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