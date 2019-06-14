Депутаты Якутской городской Думы утвердили изменения бюджета

13 июня на заседании VII (очередной) сессии IV созыва Якутской городской Думы депутаты приняли внесенные Окружной администрацией изменения в бюджет города Якутска. На сессии также утвердили отчет Окружной администрации об исполнении бюджета за 2018 год. Всего в повестке заседания рассмотрено 16 вопросов.

Проект решения о внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 25 декабря 2018 года РЯГД-4-1 «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» представил председатель комиссии по бюджетно-экономической политике Якутской городской Думы Сергей ЧЕРНЫХ.

«Данный проект, в основном влияет на доходную часть бюджета за счет поступлений из вышестоящих бюджетов в сумме 1,5 миллиарда рублей», — отметил Черных.

Депутаты рекомендовали Окружной администрации рассмотреть возможность увеличения расходов на ямочный ремонт, перераспределения денежных средств на грейдирование внутриквартальных дорог в рамках программ по развитию пригородных территорий, а также финансирования проектных работ по рекультивации полигона. Все предложения депутатов были ранее согласованы с руководством города Якутска в ходе работ постоянных комиссий Гордумы.

С докладом по вопросу внесения изменений в бюджет выступил заместитель начальника Департамента финансов Василий АРЖАКОВ. Уточнение доходной части бюджета предлагается произвести на сумму более 1,5 миллиардов рублей за счет безвозмездных поступлений из госбюджета Республики Саха (Якутия), в результате в 2019 году доход составит более 17,140 млрд рублей. Общий объем расходов бюджета также будет увеличен и составит на 2019 год около 17,845 млрд рублей. Дефицит бюджета не изменится – 8,6 % от объема собственных доходов города Якутска.

Средства от уточнения бюджета в размере 1,5 млрд рублей, поступивших за счет межбюджетных трансфертов за март-апрель 2019 года, предлагается направить на развитие сферы образования, в том числе субсидирование услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, организацию летнего отдыха детей, на создание доступной среды для маломобильных групп населения, реализацию программы по обеспечению жильем молодых семей в городе Якутске. За счет поступления из республиканского дорожного фонда будет увеличено финансирование муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Якутска на 2017-2032 годы» на капитальный ремонт улично-дорожной сети города. Также увеличены средства на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

За счет переноса сроков выкупа акций АО «Водоканал» на 100 млн рублей будут дополнительно профинансированы ремонт школьных и дошкольных учреждений, укрепление технической базы детских летних лагерей отдыха, ремонт здания ДЮСШ №1, ремонт фундамента СОШ №15, внутриквартальный ремонт дорог в мкр. Марха, с. Хатассы и 5 городских округах, на проведение экспертизы промышленной безопасности бесхозяйных газовых сетей, ямочный ремонт дорог, аварийно-восстановительные работы наружного освещения, ремонт площади Победы, ремонт внутриквартальных проездов, приобретение мусорных контейнеров и ремонт тротуаров. Кроме того, за счет данного уточнения будут приобретена спецтехника для уборки тротуаров, профинансировано внедрение 12-го этапа АПК «Безопасный город».

Как отметил председатель Гордумы Альберт СЕМЕНОВ, вопрос внесения изменений в бюджет города Якутска был трижды рассмотрен на заседаниях постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике, и на подступах к сессии все вопросы, возникшие у депутатов, были решены и сняты.

По спорному вопросу о переносе сроков выкупа акций АО «Водоканал» за счет городского бюджета также был достигнут консенсус. Свое согласие с решением озвучил депутат Гордумы и генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов.

«Хотя я был против, но предлагаю поддержать решение, потому что ремонт дворовых территорий и озеленение необходимы. Но вместе с тем некоторые СМИ пытались преподнести это как личное противостояние Кырджагасова и Авксентьевой – это совсем не так. Ничего личного тут нет. В этой ситуации любой директор «Водоканала» предъявил бы претензии главе любого города», — подчеркнул Кырджагасов.

При этом, руководитель «Водоканала» напомнил, что на эти деньги были запланированы ремонтные работы, в том числе ремонт сетей и аварийного коллектора №2.

«В любом случае эти вопросы нужно решать, хотя и было сказано, что ремонтную программу нужно пересмотреть. Хотелось бы, чтобы город поддержал и внес свои предложения в правительство республики о том, чтобы направить средства на ремонт коллектора», — отметил Анатолий Кырджагасов.

В свою очередь, глава города Сардана АВКСЕНТЬЕВА поблагодарила депутатов за активную позицию в решении вопроса и уточнила, что все работы по ремонту сетей заложены в тарифы за обслуживание.

«Мы исходим из тех документов, которые у нас имеются – в частности, постановление правительства «О реконструкции объектов водоподготовки на территории ГО «город Якутск» от декабря 2017 года. В этом документе Якутск не указан ни в одной строчке как участник инвестиционного проекта. Поэтому источниками финансирования всех инвестиционных проектов АО «Водоканал» указаны бюджет республики, собственные средства предприятия и заемные средства. То есть, внеся определенные предложения от депутатов Гордумы, мы исходим из тех документов, которые приняты как на территории Якутска, так и на уровне республики», — сказала Авксентьева, добавив, что если бы доходная часть бюджета была больше, то споров бы не возникало.

Глава города отметила, что в этом году Окружная администрация для увеличения доходной части бюджета усилила претензионно-исковую работу. В частности, за первый квартал 2019 года исковых требований было направлено в том же объеме, как за весь 2018 год.

На заседании сессии также был рассмотрены вопросы о присвоении имен образовательным учреждениям в Якутске. Решением депутатов учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества» городского округа «город Якутск» будет носить имя главной пионервожатой Якутии, воспитавшей многие поколения юных горожан Фатии (Фаины) Иннокентьевны АВДЕЕВОЙ, которой 14 июня исполняется 95 лет, а «Детскому саду № 18 «Прометейчик» присвоено имя Тамары Семеновны КОМАРОВОЙ.

Также депутаты приняли решения о награждении знаком «За заслуги перед Якутском, Почетной грамотой и нагрудным знаком городского округа «город Якутск», знаком отличия «За вклад в развитие социальной защиты населения города Якутска», «Почетный строитель города Якутска», «За вклад в развитие образования столицы», «За вклад в развитие физической культуры и спорта города Якутска».

Последним вопросом депутаты утвердили членов Общественной палаты города Якутска, от Якутской городской Думы, среди них Дмитрия АРГУНОВА, политического обозревателя телеканала «Якутия 24», Лидию АФАНАСЬЕВУ, директора МОБУ СОШ № 32 г. Якутска, Алексея КУПРИЯНОВА, арбитражного управляющего, Альбину КЫЧКИНУ, председателя Якутского отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Тамару ТАЮРСКУЮ, директора СОШ № 33 им. Л.А. Колосовой и других.