Депутаты Якутска недовольны мэрией города?

Заместитель председателя Якутской городской Думы Анатолий Кырджагасов провел внеочередное рабочее совещание с участием постоянных комиссий по городскому хозяйству и экологии (Андрей Лебедев) и по предпринимательству промышленности, торговле, транспорту и инновациям (Алевтина Эверстова). Причиной созыва совещания стал значительный рост обращений горожан с жалобами на несвоевременный вывоз мусора, уборку дорог от снега.

Принципиальный вопрос о вывозе твердых бытовых отходов из Якутска, а также тарифах на это, по сути, остался без ответа. Жители жалуются, что мусор не вывозится из дворов по нескольку дней, а предприниматели недовольны тем, что для юридических лиц тарифы выросли втрое. Приглашенный на совещание и.о. главы Якутска Владимир Федоров не смог дать исчерпывающих пояснений на вопросы депутатов, и, сославшись на срочный вызов в прокуратуру, покинул совещание через 20 минут после его начала.

По ситуации с очисткой города от снега ответ пришлось держать руководителям Департамента ЖКХ и энергетики Степану Петрову и Службы эксплуатации городского хозяйства Виталию Чикачеву. Представители городского жилищно-коммунального хозяйства попытались уверить собравшихся, что задействованных сил и средств вполне достаточно, и причин для беспокойства нет.

Однако депутаты, опираясь на опыт предыдущих лет, не согласились с их доводами, отметив недостаточную работу городских властей по уборке снега, которого нынешней зимой выпало в два раза больше, чем годом раньше. При этом народные избранники не ограничились критикой действий исполнительной власти, но предложили возможные пути решения возникшей проблемы. В частности, рекомендовали привлечь для уборки улиц дополнительную спецтехнику, увеличив финансирование из бюджета. И напомнили, что главный финансовый документ столицы не учел мнения депутатского корпуса, который настаивал, чтобы расходы на ЖКХ остались хотя бы на уровне 2018 года. Вместо этого администрация города Якутска сократила их на 30%.

Заместитель Председателя Якутской городской Думы, курирующий работу постоянных комиссий по городскому хозяйству и экологии, а также по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям Анатолий Андреевич Кырджагасов отметил:

«Я считаю, сегодняшняя картина состояния наших дорог стала результатом снижения администрацией финансирования отрасли ЖКХ. Но дело не только в финансировании, но и в отношении к ситуации. Я помню те времена, когда в городе снег выпадал с двойным нормативом. Тогда коммунальные службы били тревогу, выводили на работу всю спецтехнику города, привлекали предприятия, организовывали вывоз снега. Сейчас картина такая же, нужно бить тревогу, но администрация говорит, что все нормально».

В итоге, депутаты порекомендовали руководству жилищно-коммунального хозяйства не самоуспокаиваться, а усилить работу по уборке улиц города от снега. Для разрешения сложной ситуации с вывозом твердых бытовых отходов решено с привлечением всех заинтересованных сторон создать рабочую группу, которая займется выработкой приемлемых решений по пересмотру нормативов на вывоз ТБО и предложений по оптимизации тарифов в этой сфере.

Непростая ситуация, сложившаяся в сфере жилищно-коммунального хозяйства Якутска, взята депутатами под контроль, и наиболее острые вопросы будут рассмотрены на заседаниях профильных комиссий гордумы.