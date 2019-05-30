Депутаты пожаловались на просрочку

Прокуратура Оленёкского района Якутии по обращению депутатов представительного органа местного самоуправления с привлечением в качестве специалиста заместителя Территориального отдела Управления Роспортебнадзора по РС (Я) в Мирнинском районе провела проверку в магазинах, осуществляющих розничную продажу продуктов питания.

В ходе проверок установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в двух магазинах с. Оленёк имеют место факты реализации просроченных продуктов питания, в том числе мясной продукции и субпродуктов.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла в адрес предпринимателей представления, а также инициировала возбуждение в их отношении административных производств по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов, создавших угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан).

По результатам рассмотрения представлений прокурора просроченная продукция снята с реализации и утилизирована, виновным лицам назначены штрафы на общую сумму в размере 60 тыс. рублей.