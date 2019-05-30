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Якутск
30 мая 2019, 10:46
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Депутаты обсудили на комиссии вопросы детского летнего отдыха

Вопросы летнего отдыха школьников обсудили на очередном заседании постоянной комиссии Якутской городской Думы по социальной политике под председательством Айаана Васильева.

Среди приглашенных на комиссию были специалисты Окружной администрации, директора школ и начальники загородных стационарных лагерей.

Летом 2019 года Управление образования планирует открыть 5 детских загородных стационарных лагерей, 60 оздоровительных лагерей дневного пребывания, 5 лагерей труда и отдыха, 2 палаточных лагеря и 7 шестидневных туристических походов. Планируется охватить организованным отдыхом более 8 тысяч ребят в возрасте от 6 с половиной до 18 лет.

Руководители летних лагерей озвучили проблемы, с которыми сталкиваются в ходе подготовки объектов. Так, установленная сумма в 354 рубля на 5-разовое питание для ребенка в стационарном лагере не менялась уже несколько лет, несмотря на то, что цены на продукты значительно выросли. Корпуса многих лагерей, которые были построены в 60-80-е годы, требуют серьезного ремонта, а выделяемых средств хватает только на косметический. Не везде в соответствии с нормативами имеется ограждение. Оплата сотрудникам частных охранных предприятий, выросла минимум до 250 рублей в час. Не хватает денег на зарплату медицинским работникам, чье постоянное нахождение в лагерях необходимо. Имеются трудности с пожарным оборудованием и видеонаблюдением.

Член комиссии депутат Анатолий Кырджагасов внес предложение не «вспоминать» о имеющихся проблемах непосредственно перед сезоном, а работать над их решением в течении всего года, для чего разработать «Дорожную карту» по летнему отдыху детей в рамках программы развития образования. Депутаты приняли предложение коллеги и планируют рассмотреть его на осенней сессии Гордумы.

Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы.
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