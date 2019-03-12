Депутаты обсудили исполнение бюджета Якутска

В понедельник, 12 марта состоялось плановое заседание постоянной комиссии Якутской городской Думы по бюджетно-экономической политике под председательством депутата Сергея Черных.

На повестке дня стояли вопросы о планируемых поступлениях по налоговым сборам в 2019 году и об исполнении бюджета столицы в минувшем году. С информацией по ним выступили руководитель МРИ ФНС России №5 Владимир Тихонов и начальник Департамента финансов Окружной администрации Ольга Максимова.

Так, в 2019 году план налоговых доходов бюджета Якутска составил более 7,6 млрд. рублей, в основном из налогов на доходы физических лиц и специальных налоговых режимов. Руководитель межрайонной инспекции ФНС отметил, что в 2018 году впервые за три последних года на 7% снизилась задолженность по налогам у предпринимателей.

Исполнение бюджета столицы республики исполнено на 99% или на 18,5 млрд рублей. Лишь по четырем направлениям освоение средств бюджета оказалось ниже 97%.

Приведенные докладчиками сведения в целом не вызвали нареканий у депутатов, хотя председатель комиссии и сделал ряд замечаний по некоторым некорректным формулировкам. Члены комиссии приняли отчеты по налоговым сборам и исполнению бюджета единогласно.

Более подробно вопросы будут рассмотрены на ближайшей сессии Якутской городской Думы.