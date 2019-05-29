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29 мая 2019, 12:49
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Депутаты Госдумы приедут в Якутию

2-3 июня в Якутске пройдёт четвертый этап Национального лесного форума, организованного под эгидой Государственной Думы РФ при поддержке Минприроды РФ, Рослесхоза и Правительства Республики Саха (Якутия).

В мероприятии примут участие председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай НИКОЛАЕВ, депутаты Государственной Думы РФ Галина ДАНЧИКОВА, Валентина ПИВНЕНКО, Алексей КАНАЕВ, Дмитрий САЗОНОВ, президент ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Алексей ЖЕЛНЕЕВ, представители федеральных министерств и ведомств, специалисты лесного комплекса со всего Дальневосточного федерального округа, общественники, предприниматели, охотпользователи, ученые, экологи и волонтеры.

Участники обсудят основные проблемы лесной отрасли и подготовят предложения, направленные на совершенствование лесного законодательства.

Форум пройдет по четырем тематическим площадкам:

Площадка №1 «Лесное законодательство в действии». Мониторинг правоприменительной практики, в том числе реализации стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года. Почему эффективно не работают те или иные нормы уже принятых законов, что нужно сделать, чтобы они приносили пользу? Это касается и борьбы с пожарами, и лесовосстановления, системы проведения биржевых торгов на заключение договора аренды лесных участков.

Площадка №2  «Сколько стоит лес». Экономическая модель ценообразования на природные ресурсы. Инвестиционная привлекательность лесной отрасли.

Площадка №3 «Лес и природа города». Сохранение городских  лесов. Практика и проблемы постановки городских лесов на кадастровый учет. Содействие формированию городских лесничеств. Благоустройство городских лесов.

Площадка №4 «Взаимодействие государства и бизнеса в природопользовании». Обеспечение условий для качественного и экологически ориентированного туризма. Выстраивание системы государственно-частного партнерства при создании лесной инфраструктуры, защите и восстановлении лесов: обустройство ООПТ, Национальных парков и городских лесов и др. Законодательные меры, необходимые для надежного взаимодействия государства и бизнеса в этой сфере.

Напомним, национальный лесной форум проходит второй год подряд. За это время в нем приняли участие около четырех тысяч человек. Форум разбит на региональные этапы (в прошлом году их было 5, в этом 6) – итоги подводят на финальном форуме в Москве, в этом году он пройдет 15 сентября. В Якутске состоится  четвертый этап со 2 по 3 июня, ожидается более 500 участников. Первые три этапа уже успешно прошли в этом году в Тамбове, Тюмени и Перми. Сыктывкар примет форум в июле. Красноярск в начале сентябре. С более подробной программой можно ознакомиться на сайте: леснойфорум.рф.

 

Источник: Пресс-служба Минэкологии Якутии.
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