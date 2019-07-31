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Депутаты Гордумы предлагают разработать программу летних детских лагерей

Первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова с рабочей группой проверила работу летних детских лагерей отдыха, расположенных на территории города Якутска и пригородов. Особое внимание уделили вопросам безопасности, в том числе противопожарной, и необходимым условиям для комфортного пребывания детей​. 

​Рабочая комиссия во главе с первым заместителем председателя Якутской городской Думы Евдокией Евсиковой​ ​и депутатом Якутской городской Думы Айааном Васильевым с участием представителей Управления образования ​города Якутска и Комиссии по делам несовершеннолетних посетили оздоровительные лагеря для детей, как «Труд», «Каландарашвили», «Спутник», «Радуга», «Бинго» и другие. Отметим, что в нескольких лагерях уже завершается третий сезон, поскольку продолжительность пребывания в них от 10 дней до 21 дня.

Комиссия пообщалась с руководством учреждений, воспитанниками и вожатыми, осмотрела территорию оздоровительных учреждений и корпусов, в которых проживают дети, ознакомилась с ​техническим оснащением учреждений и проводимой работой, а также проверила санитарное состояние жилых помещений и пищеблока. ​

В пяти муниципальных лагерях «Бинго», «Каландарашвили», «Родничок», «Радуга», «Спутник» своими силами проделан косметический ремонт корпусов, проведена замена электропроводки, и другие виды работ. Поддержку оказывают родители детей. В лагере «Бинго» родители скосили траву на всей территории, вырыли минерализованную полосу по периметру, купили материал для перил в 8 корпусах и в медицинском пункте, отремонтировали все старые кровати. В лагере «Каландаришвили» силами работников построена спортивная площадка для занятий по баскетболу и футболу, отремонтирована беседка.

Как отметили Евдокия Евсикова и Айаан Васильев, каждый лагерь интересен по-своему и требует индивидуального подхода. Например, летний палаточный лагерь «Здоровье» известен тем, что работает при поддержке Якутского отделения «ДОСААФ» и ММУ «Якутское» с детьми, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации — воспитанники палаточного лагеря оправляются в походы и различные интересные экспедиции, привлекаются к активному образу жизни.

Другой интересный лагерь «Труд», в котором проводят все летние каникулы учащиеся школы МОКУ «Адаптивная школа-интернат № 28 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей​». Здесь действительно детей приучают к труду — у каждой группы есть свой тепличный участок, где дети самостоятельно при поддержке садоводов и воспитателей высаживают различные виды овощных культур.

«В период подготовки к летнему сезону, и в период работы летних лагерей отдыха большое внимание контрольно-надзорных органов и Якутской городской Думы уделяется безопасности пребывания детей в оздоровительных лагерях, и, конечно, их комфортному времяпровождению. На сегодняшний день организованным отдыхом, начиная с первой смены, всего было охвачено более 9 тысяч детей, из них около 3 тысяч дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — рассказала Евдокия Евсикова. — «На сегодняшний день необходимо разработать программу по развитию детских лагерей отдыха на несколько лет вперед, чтобы видеть картину в динамике и добиться конкретных положительных результатов».

В свою очередь депутат Айаан Васильев отметил, что депутатский корпус Якутской городской Думы неоднократно поднимал этот вопрос перед окружной администрацией города, и во время недавней сессии, где обсуждалось внесение изменений в бюджет, предлагал руководству города обратить особое внимание на оздоровительные детские лагеря, и что самое важное — разработать специальную программу по их развитию. Эту же тему депутаты рассматривали на одном из последних заседаний постоянной комиссии Гордумы по социальной политике, отмечает депутат.

«Летний отдых детей в загородных лагерях востребован — далеко не все семьи могут позволить себе отдых на морских курортах. В 80-е годы были пионерские лагеря «Олега Кошевого», «Геолог», «Металлург» и другие, но в 90-е годы руководители того времени отдали эти территории под частную застройку. Руководству республики и города нужно больше проявлять на деле конкретную заботу о детском летнем отдыхе. Мы, депутаты, считаем, что нужен отдельный план мероприятий по развитию детского летнего отдыха в городе Якутске с обоснованием финансовых потребностей на развитие лагерей. Необходимо привлекать как федеральные, так и республиканские средства. Вопрос развития детского летнего отдыха рассмотрим осенью на расширенном заседании комиссии по социальной политике«, — считает Айаан Васильев.

По информации Управления образования окружной администрации, на сегодняшний день организованном отдыхом охвачено более 9 000 детей, из которых около 3000 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За первый сезон оздоровительные лагеря посетили 922 детей проживающих в малоимущих семьях, 192 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 149 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 985 детей из многодетных семей. По информации Управления образования ОА в целом за всю летнюю кампанию должно быть охвачено более 10 000 детей.

Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы
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