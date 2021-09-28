28.09.2021
18:37
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Светская хроника

Депутаты-юбиляры получили подарки

В завершение планерки 28 сентября председатель Ил Тумэна Алексей ЕРЕМЕЕВ поздравил коллег-парламентариев Владимира ПРОКОПЬЕВА, Андрея НАХОДКИНА, Якова ЕФИМОВА с юбилейными датами и вручил сувенирные подарки.

Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
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