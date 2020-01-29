Депутаты Якутской городской Думы приняли отчет окружной администрации за 2019 год

Глава города Сардана Авксентьева представила доклад о проделанной работе Окружной администрации в 2019 году на XIII (очередной) сессии Якутской городской Думы. Сессия прошла под руководством первого заместителя председателя Гордумы Евдокии Евсиковой.

На прошлой неделе в Якутске завершились отчеты перед населением. В округах и пригородах городского округа доклады непосредственно на местах заслушали две тысячи человек. Отчеты главы города Якутска в Губинском округе и селе Хатассы, которые транслировались в онлайн-режиме, просмотрело 11 тысяч человек. Все прозвучавшие во время встреч вопросы и предложения горожан внесены в протокольные поручения и переданы профильным структурам Окружной администрации и в Якутскую городскую Думу для принятия решений и подготовки ответов.

Сардана Авксентьева представила отчет по важнейшим итогам деятельности городского округа «город Якутск» за 2019 год в сферах строительства жилья, дорог и социальных объектов, благоустройства, образования, жизнеобеспечения, развития агропояса, социальной сфере и реализации национальных проектов в столице. Глава города также рассказала о планах работы на 2020 год. С полным текстом отчета можно ознакомиться на сайте Окружной администрации якутск.рф

В своей речи глава особо выделила тему безнадзорных животных в связи с вступлением в силу с 1 января 2020 года федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Дело по иску Окружной администрации о передаче государственных полномочий по обращению с безнадзорными животными рассматривается в Верховном суде Республики Саха (Якутия).

«Нами принято решение, что мы продолжаем работать с безнадзорными животными, при том, что полномочия и финансирование нам не переданы. Мы принимаем все необходимые меры по обеспечению безопасности жителей и, в первую очередь, детей», — отметила Сардана Авксентьева.

Глава города также озвучила планы на 2020 год. Работа Окружной администрации будет направлена на реализацию ключевых стратегических Указов Президента страны и Главы Республики Саха (Якутия).

«Мы должны стремиться к тому, чтобы бюджет городского округа, начиная с 2021 года, стал бездефицитным, продолжим работу по сокращению муниципального долга и возмещению выпадающих доходов в связи с понижением налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения», — проинформировала глава.

Власти Якутска продолжат работу по включению расходов на оплату труда по прочему персоналу дошкольных учреждений за счет средств субвенции с 1 января 2020 года и возмещения данных расходов за 2017-2019 годы.

«Нами направлено письмо в прокуратуру Республики Саха (Якутия) с просьбой разъяснить ситуацию и принять меры по индексации нормативов затрат на учебные расходы, направленные на обеспечение образовательного процесса. С 2016 года индексация не применяется. Наши городские школы и детские сады серьезно ущемлены в организации учебного процесса», — подчеркнула Сардана Авксентьева.

Глава города еще раз озвучила планы администрации столицы по наиболее капиталоемким направлениям деятельности в 2020 году.

«Существенное внимание мы уделим вопросу безопасности горожан, в 2020 году работа по повышению безопасности будет продолжена. Есть планы по дополнительному наполнению программы «Светлая столица» и установке дополнительных видеокамер слежения», — пояснила глава.

Кроме того, усилия городских властей будут направлены на решение вопроса обращения с безнадзорными животными, будет продолжено строительство жилья и социальных объектов, капитальный ремонт дорог, благоустройство дворовых и общественных территорий, инфраструктурное обустройство земельных участков для многодетных семей. Запланированы ремонтные работы в СОШ №21, №3, 38, 15, в детском саду №72, во Дворце детского творчества.

«В 2020 году мы должны сделать первые шаги по сносу и расселению 17 квартала. 12 домой будут снесены по программе переселения из ветхого и аварийного жилья», — сказала Сардана Владимировна.

Также будет продолжена работа по включению города Якутска в национальные проекты Российской Федерации.

«Давно назрел вопрос изменения структуры Окружной администрации. Есть много претензий от горожан к земельной и градостроительной сфере. Если мы сможем реализовать такие изменения в части оказания муниципальных услуг, то это существенно изменит работу в этом направлении», -завершила отчет глава.

Далее депутаты задали докладчику интересующие их вопросы. Народных избранников интересовали следующие темы: водоснабжение района Белого озера, приобретение асфальтобетонного завода, ход рассмотрения иска Окружной администрации к Государственному Собранию (Ил Тумэн) РС (Я), касающегося безнадзорных животных, судьба зданий, находящихся на балансе города, но не функционирующих в данное время. В частности, в бывшем здании БГУЭП идут ремонтные работы, в последующем оно будет передано образовательному учреждению, в бывшем здании «Ниагара» будет расположен Детский центр технического творчества, впоследствии городской IT-центр. Глава города Сардана Авксентьева дала исчерпывающие ответы на все вопросы депутатов.

«Судя по отчетам в округах и пригородах, настрой жителей города Якутска по отношению к Окружной администрации благожелательный. В этом году администрацией и Якутской городской Думой проведена большая совместная работа, и это наш общий итог работы за 2019 год», — отметил в выступлении депутат Николай Васильев.

После выступлений депутаты Гордумы большинством голосов одобрили отчет главы и Окружной администрации за 2019 год.