Депутаты Якутской городской Думы посетили МФЦ

Депутаты постоянной комиссии по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям Якутской городской Думы Марианна Андреева, Феликс Романов, Наталья Пахомова, Владислав Теппор и Александр Яковлев во главе с председателем Алевтиной Эверстовой провели выездное заседание в Центре “Мои Документы”, входящем в состав ГАУ “МФЦ РС(Я)”.

Интерес депутатов Гордумы к данному Центру понятен – ведь большинство предпринимателей республики живёт и работает в столице.

Руководитель ГАУ “МФЦ РС(Я)” Таисия Батуева подробно ознакомила депутатов с деятельностью Центра.

Центр “Мои Документы” с начала открытия активно ведёт работу по информированию и предоставлению услуг для представителей бизнес-сообществва. Открытие специализированного офиса Центра “Мои Документы” для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц был закономерным этапом, в том числе для улучшения инвестиционной привлекательности региона.

Данный проект реализован во исполнение требований распоряжения Правительства РФ от 31 января 2017 г. “147-р “О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ”.

В Центре, находящемся по адресу г.Якутск, ул.Ярославского, 37, двенадцать окон приёма специализированного офиса предоставляют 125 государственных и муниципальных услуг, а также услуг организаций инфраструктуры поддержки. Данный проект призван минимизировать временные затраты предпринимателям при доступе к информации, услугам и поддержке (государственной и муниципальной).

С момента открытия – с июля по настоящее время – в офисе “Мои Документы” обслужено всего 3712 предпринимателей и юрлиц, принято 2487 обращений.

Как и ожидалось, наиболее востребованы услуги Росреестра, доля от общего количества принятых обращений составляет 94 %. Это услуги “Государственный кадастровый учёт и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество” и “Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН”.

Руководитель ГАУ “МФЦ РС(Я)” Таисия Батуева проинформировала, что иногда отказы превалируют над положительными решениями, особенно связанным с земельными вопросами: “Факты многочисленных отказов мы не оставляем просто так. Обязательно собираемся и выявляем причины подобных явлений. Это помогает нам в работе”.

«На моем опыте, проблемы, с которыми чаще всего обращаются предприниматели к депутатам, касаются градостроительного регламента, земельных и имущественных отношений. Якутской городской Думой ведется работа в данном направлении — внесено предложение по изменению нормативных актов, как раз в части земельных и имущественных отношений. В течение месяца, в адрес Якутской городской Думы, должны быть предоставлены предложения от предпринимателей, которые мы отработаем совместно со структурными подразделениями Окружной администрации. После этого мы пригласим экспертов с министерств и ведомств, для более качественной проработки проблемы и поиска путей решения. — сказала председатель комиссии Алевтина Эверстова, — Организация работы в МФЦ «Мои документы» по приёму предпринимателей в отдельном окне осуществляется на должном уровне. Сейчас перед нами всеми стоит большая задача по переводу всех муниципальных и государственных услуг в электронный формат».

Депутаты приняли к сведению информацию руководителя ГАУ “МФЦ РС(Я)” и выразили готовность в разработке нормативных правовых актов, способных помочь в деятельности Центра “Мои Документы”.