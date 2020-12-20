Депутаты Якутской гордумы: жаловаться на бюджет не стоит

Состоялось заседание постоянной комиссии Якутской городской Думы по бюджетно-экономической политике – последнее перед принятием бюджета города на сессии 23 декабря. Вел заседание председатель постоянной комиссии, депутат Сергей Черных.

По первому вопрос повестки рассмотрены изменения в бюджет текущего года. По уточнению доходы составят 17, 910 млрд рублей, расходы – 18, 813 млрд. До уточнения были гораздо меньшие суммы: 16, 109 и 16, 518 млрд рублей, соответственно.

Сергей Черных остановился на том, что по некоторым статьям расходов деньги направляются на «финансовое оздоровление предприятий». Он попросил пояснить данное определение по отношению к кинотеатру «Центральный» и «Жилкомсервису», которому выделено дополнительно более 30 млн рублей.

Начальник департамента финансов окружной администрации Ольга Максимова пояснила, что данные средства направлены на уборку свалки на месте будущего мостового перехода через реку Лену. Работы выполнены. В кинотеатре «Центральный» 1,9 млн рублей направлены на зарплату работникам в тот период, когда учреждение не работало.

Депутаты проголосовали за то, чтобы поддержать проект решения по изменениям в бюджет, а также предложили внести в протокольные поручения рекомендации Контрольно-счетной палаты Якутска в адрес городской администрации, в которых, в частности говорится: «Для соблюдения политики минимизации дефицита бюджета… не увеличивать объем выдачи муниципальных гарантий юридическим лицам».

Второй вопрос – «О бюджете городского округа «Город Якутск» на 2021 годи плановый период 2022-2023 годов». Основные параметры по сравнению с 2020 годом увеличены: с 16, 109 млрд рублей (сумма по утвержденному ранее бюджету) до 17, 221 млрд. Как ранее сообщала начальник департамента финансов ОА Ольга Максимова, рост произошел благодаря трансфертам из республиканского бюджета на систему образования, включая новые выплаты за классное руководство в школах, выкуп здания под детский сад на 203 микрорайоне и школу в 68 квартале.

Ольга Максимова зачитала все изменения после первого чтения бюджета. Среди них: увеличение на создание единого информационного пространства – 4 млн для ЕДДС, на текущее содержание здания по ул. Пирогова, 5/1 – 4, 9 млн, на снос ветхих освобожденных домов дополнительно 10 млн, на вывоз снесенного дома культуры в Табаге и снос там же амбулатории – 1, 6 млн и другое. Внушительная часть изменений по увеличению финансирования внесена с подачи депутатов.

Одна из рекомендаций депутатов – по выделению средств на аренду помещения для общества садоводов и огородников Якутска не выполнена. Эти деньги постоянно закладывались в бюджет, так как НКО обладает большим и ценным архивом, для хранения которого и нужно помещение. Сейчас администрация города предлагает решить вопрос путем предоставления помещения в торговом центре «Набережный», который принадлежит муниципалитету.

Депутат Владимир Аммосов обратил внимание на то, что немалые суммы направляются на содержание дома по ул. Пирогова, с которым сейчас не понятно что происходит. Да, со временем его планируют переделать под маневренный фонд, но когда это произойдет, окружная администрация не знает. Депутат отметил, что у дома должен, наконец, появится настоящий хозяин.

Продолжая разговор о расходах, которые необходимы городу, депутат Андрей Лебедев напомнил о не выполненных окружной администрацией депутатских рекомендациях -увеличить расходы на сферу ЖКХ: остро не хватает средств на уборку улиц, несанкционированных свалок стало больше, город не участвует в софинансировании «собачьего вопроса», не производится нормальный ямочный ремонт дорог.Да, конкретные суммы депутатами не названы, но надо что-то делать.

Заместитель Председателя Гордумы Анатолий Кырджагасов сформулировал конкретное предложение: рекомендовать окружной администрации в первом квартале следующего года предоставить депутатам план улучшения работы ЖКХ города. «Свалка горит, чего не было с 2013 года, дороги не убираются. Это все результат недофинансирования отрасли», — отметил Анатолий Андреевич.

Сергей Черных задал вопрос о том, принято ли все-таки решение о продаже здания окружной администрации. На что первый заместитель Главы Якутска Евгений Григорьев ответил расплывчато: «Надо продавать из-за житейской точки зрения», имея ввиду то, что администрация находится в 12 разных зданиях, что неудобно».

Контрольно-счетная палата Якутска сделала ряд замечаний окружной администрации. Так, представленный Порядок разработки прогноза социально-экономического развития городского округа «город Якутск», утвержденный распоряжением Окружной администрации города Якутска от 12 мая 2015 года №744, не в полной мере отвечает требованиям и подходам к разработке прогнозов. Кроме того, было отмечено, что Пояснительная записка к показателям и разделам Прогноза на среднесрочный период не в полной мере содержит анализ достигнутого уровня значений показателей в отчетном периоде, обоснование параметров прогноза на среднесрочный период, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых значений.

Главе Якутска предложено: внести изменения в Порядок разработки прогноза социально-экономического развития с учетом новых требований бюджетного законодательства. Детализировать по годам ресурсное обеспечение муниципальных программ. Например, в паспорте программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2014-2032 годы» ресурсное обеспечение на период 2022-2025 годов отражено одной суммой. Департамент ЖКХ и энергетики окружной администрации, МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», несмотря на доведенную до них информацию, изменения в муниципальные программы не внесли.

Депутаты заключили, что жаловаться на бюджет администрации города не стоит, ведь бюджет увеличился по сравнению с прошлым годом более чем на 1 млрд рублей. Также окружной администрации не стоит постоянно ссылаться на пандемию, так как она не мешает отлавливать собак, ремонтировать дороги, убирать незаконные свалки.

Проект бюджета поддержан и направлен через Президиум Гордумы на XXIII сессию, которая пройдет 23 декабря.

Еще один рассмотренный депутатами вопрос – «О внесении изменений в Положение об установлении ставок земельного налога, порядков и срока уплаты земельного налога на территории городского округа «Город Якутск».Речь идет о снижении до нуля аренды земли для управляющих компаний ТОСЭР по предложению Индустриального парка «Кангалассы». Сейчас данное учреждение платит 28 000 рублей в год за 41 участок земли площадью 147 га – это 10 процентов от полной стоимости аренды земли. По этому поводу депутаты высказали ряд мнений, в частности, о том, как это будет воспринято предпринимателями города, которые не имеют таких льгот.

Однако представители окружной администрации сослались на то, что ТОСЭР вносит свой вклад в привлечение инвестиций, создание рабочих мест. В итоге 4 депутата – члена комиссии проголосовали «за», 2 воздержались.