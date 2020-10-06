Депутаты Якутской гордумы проверили ремонт дорог

Сезон дорожных работ в столице республики близится к завершению. На днях рабочая группа депутатов Якутской городской Думы проверила качество ремонта на нескольких объектах.

2 октября были осмотрены участки на улицах Воинской, Кеши Алексеева, Пояркова и Губина. В понедельник, 5 октября, депутаты вместе со специалистами городской администрации проверили ход работ на улицах Красильникова, Курашова, Свердлова и Губина.

На сегодняшний день основная часть по ремонту дорожного полотна и укладке асфальта на всех городских магистралях, включенных в план этого года, практически завершена. Сейчас подрядчики перешли к заключительному этапу — благоустройству прилегающей территории: установке бордюров, обустройству тротуаров, озеленению и т.д.

На окраинах есть вопросы по качеству

Первым пунктом выезда в понедельник стала улица Красильникова. В районе развлекательного центра GALAXY работает субподрядная организация ООО «Альянс 2002». Здесь остался придорожный 900-метровый участок, на котором сегодня практически в авральном режиме продолжается укладка тротуарной плитки.

Как выяснилось, строители должны были сдать его в конце сентября, но сроки сдвинулись из-за нехватки стройматериалов и рабочих рук. Как заверил представитель субподрядчика, в соответствии с контрактом, участок будет готов до 31 октября. Вместе с тем, по его словам, в городе существует дефицит тротуарной плитки, что также сказывается на сроках.

У депутата Якутской гордумы, председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии Андрея Лебедева вопросы вызвали качество используемой песчаной смеси и самой тротуарной плитки. К тому же на объекте отсутствовал план производства работ (ППР), в котором должны быть четко определены график, объемы и виды работ.

По мнению специалистов, пористая структура плитки приведет к деформации покрытия тротуара. Не меньше вопросов возникло и по поводу так называемого «озеленения», когда рабочие высаживали явно нежизнеспособные деревца в промерзшую землю у дороги. Впрочем, окончательное слово теперь за контрольно-надзорными органами, которым надлежит осуществить приемку данного участка.

Проектные недоработки

В этом году в план ремонта была включена одна из наиболее загруженных городских магистралей — улица Петровского. Конкурс на проведение работ выиграло ООО «Алаас». На днях здесь полностью уложен асфальт, также завершается укладка тротуаров, осталось нанести разметку, установить дорожные знаки и фонари освещения. Подрядчик обещает выполнить оставшийся объем работ до конца октября.

Вместе с тем, как заметили депутаты, на отдельных участках остались места, где скапливается вода. Как оказалось, в проекте не предусмотрено водоотведение. «По сути, систему водоотведения надо реконструировать по всей улице Петровского, а не точечно. Для этого нужен комплексный проект», — считает представитель подрядчика.

Стоит добавить, что в целом в Якутске отдельные районы отличаются повышенной обводненностью и слабыми грунтами. Это основная причина образования термотрещин, которые со временем разрушают дорожное полотно. По мнению представителей технадзора эти особенности следует учесть в последующем при разработке проектов и быть в центре внимания администрации Якутска.

Тротуары появятся там, где их не было

В центре города полным ходом идет обустройство пешеходных дорожек по обе стороны улицы Курашова в районе перекрестка с улицей Орджоникидзе. В соответствии с технологией рабочие отсыпают основу из песчано-щебеночной смеси, на которую затем укладывают тротуарную плитку.

Члены рабочей группы обратили внимание на узкий тротуар возле Верховного Суда республики — чуть более метра. Но как пояснил представитель подрядчика таковы условия на этом участке, где из-за проложенных инженерных коммуникаций нет возможности расширения.

По словам подрядчика часть работ по благоустройству изначально не была предусмотрена городской администрацией в проекте. «Поэтому пришлось заключать дополнительные соглашения», — посетовал он. Кроме того, задержка вызвана нехваткой рабочих. Ограничения по коронавирусу сказались и на привлечении трудовых ресурсов из-за пределов республики. Укладчиков той же плитки приходится обучать, что называется на месте, из-за этого бывали случаи, когда приходилось переделывать отдельные участки.

Дорожников подстегивают и погодные условия — по действующим нормам земляные работы могут проводиться до установления минусовой температуры — 5 градусов. Так что, по сути, у них остается всего несколько дней.

Аналогичная картина наблюдается на улице Свердлова. 500-метровый участок тротуара строители обещают сдать до 15 октября. Сложностей здесь добавили особенности местности — из-за слабых грунтов подрядчику пришлось дополнительно укреплять основание дорожного полотна. В оставшееся время, помимо укладки тротуара, предстоит заменить фонари освещения.

«Сельдорстрой» держит слово

В завершение рабочая группа осмотрела улицу Губина, где работы выполнены на 97%. «Нам осталось установить дорожные знаки, освещение и обустроить две автобусные остановки», — сообщил представитель подрядчика — ООО «Сельдорстрой».

Вместе с тем, как сообщил член рабочей группы Якутской гордумы, жильцы одного из деревянных домов прилегающего к улице Губина пожаловались в социальных сетях на то, что в результате ремонтных работ из-за превышения уровня нового дорожного покрытия и отсутствия водоотведения их стало топить. Подрядчик пообещал решить вопрос в течение недели.

МНЕНИЕ:

Депутат Якутской городской Думы, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии Андрей Лебедев:

— Если сравнивать с прошлым годом, когда асфальт укладывался при снеге и отрицательных температурах, то сегодня ситуация гораздо лучше. На всех объектах проведены лабораторные испытания и текущий контроль. Я хочу отметить, что асфальт практически везде уложен хорошо.

Есть небольшие нестыковки проектов. Причина здесь заключается в том, что по федеральной программе у нас проводится не реконструкция, а ремонт дорог. Соответственно, многие работы, которые хотелось бы провести их нет. Это водоотведение, озеленение, высотные отметки.

Есть небольшое отставание по улице Свердлова. Во многом это связано с большими объемами дополнительных работ. Ну я думаю они успеют.

К сожалению, коррективы в деятельность дорожников внесла ситуация с коронавирусом. В первую очередь это касается трудовых ресурсов.

Есть ответственные подрядчики, как например «Сельдорстрой» по улице Губина, где за свой счет он выполнил дополнительные работы. Хочу отметить, что в целом подрядчики научились работать и с каждым годом качество должно улучшаться.