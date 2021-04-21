Депутаты Якутской гордумы провели открытые уроки

Два дня — 20-21 апреля в школах Якутска проходили открытые уроки для старшеклассников, посвященные Дню местного самоуправления. Лекторами выступили депутаты Якутской городской Думы, руководители окружной администрации и члены общественной Молодежной палаты города.

В школе № 20 для учащихся 8-х классов открытый урок провел председатель Якутской городской думы Альберт Семенов.

В школе № 5 для учащихся 10 класса — председатель постоянной комиссии Якутской гордумы по местному самоуправлению, законности и регламенту Николай Васильев.

В школе № 27 для учащихся 9 -10 классов — председатель постоянной комиссии по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям Алевтина Эверстова.

В школе № 24 для учащихся 9 класса – заместитель председателя постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Саргылана Васильева.

В школе № 16 для учащихся 11 классов – член постоянной комиссии по местному самоуправлению законности и регламенту Феликс Романов.

Депутаты ознакомили школьников с историей появления нового праздника – Дня местного самоуправления, который был учрежден 21 апреля 2012 года по Указу Президента РФ В.В. Путина, а также рассказали о том, что представляет собой местное самоуправление, какова роль и значение данного института власти в развитии демократии и гражданского общества.

В СОШ № 27 председатель постоянной комиссии по предпринимательству промышленности, торговле, транспорту и инновациям Алевтина Эверстова организовала викторину, посвященную местному самоуправлению.

Первый заместитель председателя Якутской городской думы Евдокия Евсикова провела открытый урок в режиме ВКС для учащихся 7-х классов школы № 9 им. М.И. Кершенгольца.

«Если мы говорим о местном самоуправлении, то это действительно организация жизни жителей нашей страны именно на местах. В систему местного самоуправления входят города, поселения, муниципальные районы, муниципальные города. В нашей республике насчитывается более 400 муниципальных образований, и самое крупное – это городской округ «город Якутск» — отметила Евдокия Ивановна.

Она рассказала об истории Гордумы, которой в 2022 году будет 200 лет.

«Согласно историческим данным 1822 год считается годом возникновения местного самоуправления в городе Якутске. За эти годы происходили разные события, менялось и название представительного органа – к примеру, в советское время это был Совет народных депутатов, городской совет, окружной совет, и только в 2008 году мы вернулись к своему первому названию – Якутская городская дума. То есть мы считаем себя преемниками той первой Якутской городской думы» — отметила Евдокия Евсикова.

Также первый вице-спикер ознакомила школьников со структурой Якутской городской Думы, количеством депутатов, политических партий.

В общей сложности 20-21 апреля открытые уроки, посвященные Дню местного самоуправления, прошли в 50 школах города.