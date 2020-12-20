Депутаты Якутской Гордумы предложили увеличить денежные отчисления МУПов

16 декабря состоялось заседание постоянной комиссии Якутской городской Думы по имущественным и земельным отношениям.

Первый вопрос – «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (2 чтение) в сфере имущественных и земельных отношений».

По муниципальной программе «Развитие имущественного и земельного комплекса Якутска на 2020-2024 годы» запланировано снижение – 72, 7% к уровню текущего года. Всего 183 млн рублей. Снижение обусловлено общими подходами к формированию бюджета, а также сокращением фонда оплаты труда на 10 процентов.

По подпрограмме «Развитие имущественного комплекса» — 41,8% к уровню текущего года. Администрация города объясняет сокращение тем, что заканчиваются лизинговые платежи за спецтехнику.

Подпрограмма «Развитие земельных отношений» — 67% к уровню текущего года.

По муниципальной программе «Обеспечение жильем населения Якутска на 2018-2024 годы» идет увеличение почти в полтора раза: за счет подпрограммы «Переселение граждан…» — с 14 млн рублей в этом году до 84 млн в следующем, а также за счет подпрограммы «Приобретение или строительство жилья для детей-сирот» — с 336 млн рублей до 492 млн.

Однако запланировано резкое сокращение в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» — с 50 млн в этом году до 33,5 млн рублей в следующем.

На предыдущем заседании комиссии депутаты заметили, что деньги на муниципальные программы по земле и имуществу должны изыскиваться. Надо работать по увеличению налоговой базы – более качественно проводить инвентаризацию земельных участков, от которых деньги поступают в виде налогов и платежей по аренде.

Второй вопрос – «О внесении изменений в Программу (прогнозный план) приватизации муниципального имущества городского округа «город Якутск» на 2019 — 2021 годы утвержденную решением Якутской городской Думы от 02 сентября 2019 года РЯГД-9-2». Речь идет о преобразовании в акционерное общество МУП «Пригородная теплосетевая компаний», как того требуют изменения в законодательстве. Здесь развернулась интересная дискуссия о пользе приватизации, которой не видно.

Депутаты постоянно поднимают вопрос реализации непрофильных активов. Есть несколько муниципальных предприятий и организаций с участием города. И, вроде, они прибыльные, но ощутимой пользы не приносят. Председатель постоянной комиссии, депутат Ольга Саргыдаева поинтересовалась, как сейчас обстоят дела?

Заместитель Главы Якутска Георгий Гаврильев сообщил, что есть «предварительный план», по которому МУП «Пригородная теплосетевая компания» после приватизации планируется слить с «Теплоэнергией», кинотеатр «Центральный» и «Поликлиника профосмотров» приватизировать, «Аптеки Якутска» акционировать. «Якутский хлебокомбинат» и Якутская птицефабрика отчасти принадлежат республике, акции неликвидны, но, возможно, городу передадут какие-нибудь активы. ФАПК «Якутия» (49% у города) под обременением. По «Саюри» и «Багараху» ничего не планируется.

Заместитель Председателя Гордумы Анатолий Кырджагасов отметил, что бюджет получается более-менее сбалансированным, и предложил поддержать проект. Но также пожелал, чтобы такие предприятия, как кинотеатр «Центральный», отчисляли в бюджет все-таки больше, а то суммы все время уменьшаются.

Георгий Гаврильев напомнил, что на сессии Гордумы уже предлагал увеличить отчисления в бюджет города с 10 до 25 процентов, как это происходит в целом по России.

Депутат Александр Яковлев заметил, что отчислений не только ноль, но даже минус, с учетом того, что некоторым предприятиям оказана в период пандемии финансовая помощь.

Ольга Саргыдаева предложила рассмотреть вопрос об увеличении отчислений муниципальных предприятий и организаций, в которых есть доля города, во втором квартале следующего года – именно тогда окружная администрация будет готова принять решение.

Что касается самой «Пригородной теплосетевой компании», то Анатолий Кырджагасов высказался по ее приватизации: «Какова позиция города? При создании единой теплосетевой организации городу нужны 25% + 1 акций, в этом виден смысл объединения ПТСК и «Теплоэнергии». Это было задумано еще в 2012 году для взаимоотношений с основным поставщиком тепла — «Якутскэнерго». А то четверть города запускает тепло, а большая компания еще ждет указания из центра».

Георгий Гаврильев согласился с этим и сказал, что если все сложится удачно, то можно будет применить такой механизм, как акционерное соглашение.