Депутаты Якутской гордумы отправили отчет мэрии по сельскому хозяйству на доработку

23 октября состоялось заседание постоянной комиссии Якутской городской думы по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса. Рассмотрены вопросы об исполнении за 9 месяцев муниципальной программы «Развитие агропояса…» и итоги уборки урожая.

По информации Управления сельского хозяйства ОА, программа выполнена на 85%. Заготовлено 103% сена, 27% силоса, 36% сенажа. Картофеля убрано 79% от плана в связи с засушливым летом.

У депутатов возникли серьезные вопросы: 1)информация предоставлена в комиссию за полчаса до начала заседания, чего быть не должно, 2)информация нечеткая, неполная, без анализа и освещения многих вопросов. С первым вопросом представитель управления согласился.

По второму вопросу председатель постоянной комиссии, депутат Парасковья Козлова сказала, что нет информации по фермерам – кто как работает, какие субсидии от минсельхоза получил, по поголовью КРС – есть ли рост или нет, почему не выполнен план по сенажу и силосу.

В итоге – не шатко – ни валко – ответы на поставленные вопросы депутаты получили. Выяснилось, что уменьшение в бюджете составляет 6 млн рублей. На вопрос – по каким направлениям сокращения, был ответ: в связи с сокращением доходной базы урезание идет по всем муниципальным программам.

Также не ясно, будет ли финансироваться из республиканского бюджета строительство долгожданного убойного цеха в городе.

Вопросы задавали депутаты Ольга Саргыдаева, Евдокия Евсикова, Алевтина Эверстова.

В результате члены постоянной комиссии все же проголосовали – вопрос отложить на доработку и заслушать отчет УСХ в ноябре.