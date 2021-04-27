Депутаты Якутской гордумы отдали дань уважения лучшим сынам республики
27 апреля депутаты Якутской городской Думы возложили цветы к памятникам основателей нашей республики и лучшим сынам Якутии.
Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов в группе с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым и главой Якутска Евгением Григорьевым возложил цветы к памятнику Платона Ойунского.
Первый заместитель председателя Якутской гордумы Евдокия Евсикова, депутат Саргылана Васильева возложили цветы к памятнику Алексея Кулаковского.
Заместитель председателя Гордумы Анатолий Кырджагасов отдал дань уважения Максиму Аммосову.
Депутат Феликс Романов возложил цветы к памятнику Василия Никифорова-Клyмнyyра.
Депутат Алевтина Эверстова побывала в Старом городе и возложила цветы к бюсту Максима Аммосова.
Народные избранники поздравили жителей города с Днем республики и пожелали всего наилучшего.
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