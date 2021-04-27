27.04.2021
14:30
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Якутск

Депутаты Якутской гордумы отдали дань уважения лучшим сынам республики

27 апреля депутаты Якутской городской Думы возложили цветы к памятникам основателей нашей республики и лучшим сынам Якутии.

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов в группе с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым и главой Якутска Евгением Григорьевым возложил цветы к памятнику Платона Ойунского. 

Первый заместитель председателя Якутской гордумы Евдокия Евсикова, депутат Саргылана Васильева возложили цветы к памятнику Алексея Кулаковского.

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Заместитель председателя Гордумы Анатолий Кырджагасов отдал дань уважения Максиму Аммосову.

Депутат Феликс Романов возложил цветы к памятнику Василия Никифорова-Клyмнyyра.

Депутат Алевтина Эверстова побывала в Старом городе и возложила цветы к бюсту Максима Аммосова. 

Народные избранники поздравили жителей города с Днем республики и пожелали всего наилучшего. 

Фото: Пресс-служба Якутской городской Думы
Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы
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