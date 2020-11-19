Депутаты Якутской гордумы о заявлении Сарданы Авксентьевой

Заявление главы Якутска Сарданы Авксентьевой о продаже здания окружной администрации и пополнения тем самым бюджета города, возможного переезда городской исполнительной власти в офис на окраине депутаты Гордумы прокомментировали следующим образом.

Анатолий Кырджагасов (комментарий vesti14.ru):

— Приватизация имущественного комплекса утверждается Якутской городской Думой. Никаких официальных обращений, переговоров и консультаций по поводу продажи здания с депкорпусом не было. Так что комментировать нечего, а фантазировать всё что угодно можно. Мне очень, мягко говоря, эта идея не нравится. Распродавать нажитое всеми предыдущими администрациями имущество много ума не надо. Открытие так называемых фронт-офисов для приёма предложений граждан это всё равно, что отправить их куда подальше. Это говорит о полном провале работы с населением через округа-управы, которые, кстати, неплохо показали себя со времён Михальчука. И так легкомысленно распоряжаться им это глупо.

Ольга Саргыдаева (комментарий news.ykt):

— Продажа муниципального имущества, в данном случае здания окружной администрации – это не единоличное решение одного или двух человек, а определенная процедура, в которую включены как исполнительная, так и представительная власти города. Более того, в данном случае вопрос должен приниматься после широкого общественного обсуждения.

На сегодня со стороны окружной администрации не было обращения в адрес Якутской городской Думы о продаже здания, поэтому говорить о начале процедуры его продажи нельзя.

Конечно, возникает вопрос о мотивах такого решения. Если учесть, что скоро принятие бюджета Якутска в первом чтении и есть проблемы, связанные с его наполнением, основная причина в этом. Но пока не ясно главное – насколько это выверенное и оправданное предложение, ведь одномоментная продажа недвижимости не решит всех проблем, нужна кропотливая работа по увеличению налогооблагаемой базы, развитию производства, поддержке малого и среднего бизнеса. Необходима тесная работа с народными депутатами республики от города, ведь до следующей недели идут согласительные комиссии по формированию бюджета республики в профильных комитетах Государственного Собрания (Ил Түмэн) Республики Саха (Якутия).

Также исторически сложилось, что здания муниципальных органов в любом населенном пункте находятся в центре для удобства жителей.

Саргылана Васильева:

— Как и все горожане, узнала об этом из СМИ. Обращений в Гордуму – ни устных, ни письменных – не было. А ведь преподается как решенный вопрос. Между тем, решения принимают депутаты Якутской гордумы.

Для меня как для горожанки – здание мэрии историческое, как и место расположения. Для нас это как главный дом Якутска, местной власти. Он должен находиться в удобном для всех месте.

По поводу решения финансовых вопросов, я не думаю, что так их можно решить. Должна вестись планомерная работа с депутатами Гордумы, Ил Тумэн, правительством.

Владислав Теппор:

— Не очень хорошая инициатива. Может быть, новое здание будет более пригодным, но как до него добираться… Надо горожан опросить. Сходу нельзя такие решения принимать. И не думаю, что сильно пополнится бюджет, ведь надо будет строить новое здание.

Парасковья Козлова:

— Обычно здание местной власти располагается в центре города, поселка, села, создаются одинаковые условия доступности для всех жителей территории.

Станислав Сивцев:

— Если администрация города будет добираться через помои, ездить на автобусе, то это побудит к развитию окраин. Управы только мусором заняты. Не в силах территории осваивать… нет ресурсов и полномочий.

Иван Салатюк:

— К сожалению, далеко не все муниципальные услуги можно получить через МФЦ. Кроме того бывает очень много спорных вопросов, когда нужно лично обращаться в мэрию. Вообще мэрия на окраине города — это как-то странно, например, жителям южной части городского округа будет очень неудобно.

И мне кажется экономическая выгода от продажи старого здания (за минусом нового строительства и переезда) не будет такой уж высокой.

В любом случае вопрос нужно сначала всесторонне изучить, а только потом принимать какие-то решения.