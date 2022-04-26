Депутаты Якутии выразили недовольство работой СМИ

Как следует из данных опроса, проведенного Экспертным центром Сахапарламент.ру, более 50% депутатов законодательных (представительных) органов власти Якутии считают, что информация в СМИ об их профессиональной деятельности недостаточная, либо она неудовлетворительного качества. Однако 46% депутатов придерживаются мнения, что их деятельность освещается в достаточной степени.

По всей видимости, депутаты не учли, что почти их половина не желает «светиться» в СМИ. Так, согласно опросу, депутаты готовы давать свои комментарии в медиа только при наличии экстраординарного повода. Еще 18,5% вообще не готовы давать комментарии. Вести публичную деятельность чаще, чем раз в неделю готовы только 16,5% опрошенных.

В голосовании, проведенном Экспертным центром Сахапарламент.ру в апреле 2022 года, приняли участие 550 законодателей и 330 жителей Якутии.

В целом, доля законодателей: 45% — депутаты поселенческих органов, 41% — депутаты районного уровня и 4,5% — Госсобрания «Ил Тумэн».