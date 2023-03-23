Депутаты ЯГД приняли участие в заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации

Депутаты Якутской городской Думы приняли участие в заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации

В заседании Палаты молодых законодателей, которое провела Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, приняли участие депутаты Якутской городской Думы Феликс Романов и Софрон Новгородов.

По словам Валентины Матвиенко, данное заседание Палаты молодых законодателей открыло новый этап работы. «По итогам масштабной ротации состав Палаты обновился более чем на треть. Председатель СФ поздравила новых членов Палаты с этим важным шагом в их профессиональной карьере», — говорится в пресс-релизе СФ.

В ходе заседания Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с предложением поддержать вновь назначенных членов Палаты, ввести их в курс дела, помочь выбрать направления своей парламентской деятельности.

По ее мнению, так как Палата молодых законодателей — постоянно действующий орган, сотрудничество с комитетами СФ и сенаторами от регионов должно вестись в постоянном режиме. «Тем более, что нынешний год объявлен в России Годом педагога и наставника, а сенаторы — это ваши наставники, с которыми нужно быть в непрерывном рабочем контакте», — передает слова Председателя СФ пресс-служба.

Спикер Совета Федерации отметила, что за более чем десятилетнюю историю молодежной Палаты было реализовано немало инициатив, среди которых принятие закона о государственной молодежной политике, а также определение порядка социальной доплаты к пенсии детям-инвалидам и детям, получающим пенсию по потере кормильца.

Отмечается, что председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Денис Седов рассказал о новых инициативах молодых парламентариев, над которыми они будут работать в ближайшее время, в том числе о предложениях в проект Стратегии государственной молодежной политики до 2030 г. о популяризации идей парламентаризма среди молодежи, о помощи новым регионам страны.