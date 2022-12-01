Депутаты ЯГД оказывают помощь семьям участников спецоперации

Депутаты Якутской городской Думы продолжают оказывать различные виды помощи семьям участников специальной военной операции. Они участвуют в работе штабов по оказанию помощи семьям участников спецоперации, действующих в каждом округе города, тесно взаимодействуют с управами в решении вопросов семей мобилизованных.

Помимо этого, ими ежедневно в рабочем порядке рассматриваются обращения семей мобилизованных, добровольцев и военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, принимаются меры по оказанию содействия участникам СВО и их семьям. Также депутаты проводят личный прием родных участников спецоперации в городском Центре поддержки семей участников СВО.

На заседании координационного штаба по оказанию содействия участникам СВО и их семьям Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов отметил, что к депутатам поступают обращения от семей, которые находятся в сложной жизненной ситуации, связанной с частичной мобилизацией одного из родителей для участия в спецоперации.

Помощь в бытовых вопросах

Депутат Якутской городской Думы Иван Салатюк принял участие в колке и доставке чистого льда для семей мобилизованных в Автодорожном округе.

«Мы провели субботник в районе протоки Городская реки Лена. Заготавливали лед собственными силами. Но так как заявок было много, решили дополнительно приобрести лед у сторонних организаций. В том числе я также предоставил спонсорскую помощь для того, чтобы дополнительно закупили еще несколько машин льда», — рассказал Иван Салатюк.

Свою помощь в части заготовки льда для семей мобилизованных из села Маган также оказал депутат Якутской городской Думы Андрей Лебедев. Им был предоставлен транспорт для вывоза льда.

Организация мероприятий

Главным врачом ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница», депутатом Якутской городской Думы Николаем Васильевым была проведена «Ярмарка Здоровья» для матерей и жен мобилизованных жителей Центрального округа, приуроченная ко Дню Матери в РФ и к Году Матери в РС(Я).

Ярмарка состоялась 25 ноября во Дворце детства. Осмотр провели терапевт, кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, окулист, ревматолог, гинеколог, отоларинголог, врач УЗИ (ЖКТ). Также проводились консультации психолога и юриста.

Помимо этого, Николай Васильев проводит встречи с семьями мобилизованных, оказывает нуждающимся финансовую поддержку. Так, им и депутатом Алевтиной Эверстовой была оказана помощь семьям Октябрьского округа, оказавшимся в трудной финансовой ситуации. Николай Васильев взял шефство над тремя семьями Октябрьского округа.

Привлечение к оказанию помощи предпринимателей

Депутатом Якутской городской Думы Феликсом Романовым для помощи жителям Строительного округа совместно с салоном оптики «Очкидалинзы» была проведена акция. В ходе нее нуждающимся безвозмездно провели диагностику зрения и изготовили очки по индивидуальному рецепту.

Феликс Романов рассказал об одном из отзывов, поступившем в ходе акции от горожанки, получившей новые очки. «Многодетная мама призналась, что наконец стала четко видеть лица своих детей. Команда салона оптики отмечает, что только одна такая благодарность, и этот факт оправдывают любые вложения в подобные акции. Это действительно лучшая награда, которую можно было получить. Мы планируем и дальше проводить эту акцию и помогать все большему числу людей», — сообщил депутат.

Управляющая салонами оптики «Очкидалинзы» призналась, что у компании всегда была идея заниматься благотворительностью, и с помощью депутата Гордумы они, наконец, подошли к реализации этого запроса. «Нам хочется делиться положительной энергией и дать доступ к качественной коррекции зрения тем, кто в этом нуждается, но по каким-то причинам это не доступно для кого-то в данный момент», — отметила Джамиля Арбатская.

Поддержка в различных жизненных ситуациях

Депутаты Якутской городской Думы продолжают проводить прием родных участников спецоперации в городском Центре поддержки семей участников СВО, который расположен по ул. Курашова, 1/1.

Дежурство в Центре провела первый заместитель Председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, депутат Анатолий Кырджагасов, который взял шефство над одной семьей, а также оказал материальную помощь. Помимо этого, депутат Марианна Трофимова, которой поступила заявка от военнослужащих на приобретение вещей первой необходимости, и депутат Владислав Теппор, предоставляющий личный транспорт по заявке от семей военнослужащих.

Напомним, в городском Центре помощи и поддержки семей участников СВО можно оформить заявление на единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей, бесплатный проезд для детей в общественном транспорте, продуктовый (овощной) набор, отсрочку от арендной платы и пени за земельный участок. Также центр оказывает психологическую, юридическую и волонтерскую помощь.

В Центр можно позвонить по телефонам: 8(914)11080-20, 40-88-70. Он работает ежедневно с 09.00 до 18.00 часов без обеда и без выходных.