Депутаты выяснили, что в Якутске к зиме готовы… всего 6% домов

Профильный заместитель мэра в отпуске

В свете последних споров в Якутской гордуме по поводу «водоканаловских» денег между депутатами и руководством мэрии и в свете критики городских властей по поводу слабой работы в сфере «коммуналке» со стороны республиканской власти это совещание представлялось очень интересным.

7 августа состоялась заседание постоянной комиссии ЯГД по городскому хозяйству и экологии. На повестке – ход подготовки к зиме и выполнение трех профильных муниципальных программ: по ЖКХ, развитию коммунальной инфраструктуры и формированию городской среды.

Приглашены были ответственные лица мэрии и руководители МУПов. Как известно, ЖКХ в городе курирует первый зам Владимир ФЕДОРОВ, но он в отпуске, поэтому докладывали другие.

По первому вопросу о подготовке к отопительному сезону проинформировали и.о. начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства Окружной администрации г. Якутска Артур АРГУНОВ и и.о. руководителя МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Татьяна ПАВЛЮКОВСКАЯ.

Всего в городе 3040 многоквартирных домов. Готовят к зиме 2775, по факту на 1 августа подготовлены 182, или 6,6%.

По капремонту – 54 в плане и 4 по факту.

Из информации СЭГХ по капремонту: «На текущий момент планируется полное расторжение договоров с подрядными организациями по 9 многоквартирным домам, по 15 видам работ и частичное расторжение по 3 многоквартирным домам, по 4 видам работ. Таким образом, планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 45 многоквартирных домах».

Хорошо с промывкой систем водоснабжения и ремонтом кровли. По остальным графам – около 50 процентов и ниже. Например, по ремонту систем канализации – 13,8%.

По социальным объектам – процесс подписания актов и паспортов готовности. Судя по представленной информации – проблемных вопросов нет.

На что ведущий совещание заместитель председателя комиссии, депутат ЯГД Владислав ДМИТРИЕВ отреагировал: по социальным объектам проблем нет, а по жилфонду тоже? Ведь ничего в информации не сказано об этом.

Оказалось, что проблемы есть. Прежде всего, это долги перед ресурсными организациями: «Теплоэнергия», «Якутскэнерго», «Сахатранснефтегаз» в целом – почти 1 млрд. рублей. Как объяснил замглавы Якутска Михаил ВОРОБЬЕВ, который отвечает за экономику и финансы, но в данном случае отчитывался за ЖКХ, все управляющие компании озадачены, к тому же часть долгов за жильцами, которые расплачиваются с «ресурсниками» напрямую.

Конечно, депутатов удивил низкий показатель по справкам о готовности домов к отопительному сезону – всего 6%. на 1 августа. Об этом сказали депутаты Анатолий КЫРДЖАГАСОВ и Марианна ПРОКОПЬЕВА.

Как бы то ни было, но к 1 сентября на 100 процентов должны быть готовы социальные объекты, да и жилой фонд тоже. В предыдущие годы срывов не было. К тому же паспорт по готовности к зиме город получает, когда все дома обеспечены теплом.

Подытоживая, Владислав Дмитриев сказал: «Есть отставание. Надеемся, что все будет запущено вовремя. На особом контроле объекты по капремонту и дома по ул. Можайского».

По Можайского есть семь корпусов, построенных над гаражами, куда заселились люди. Два дома подлежат сносу, а пять, в которых оформлена собственность, по результатам экспертизы остаются в статусе нежилых помещений. Однако представители мэрии заверили, что без тепла они не останутся.

Заседание постоянной комиссии Якутской гордумы прошло спокойно и конструктивно.