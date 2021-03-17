Депутаты-волонтеры передали продукты медикам «красной зоны»

Председатель Совета депутатов п. Хандыга Елена Гаврильевна КОЛОДЕЗНИКОВА, депутат районного совета Мария Анатольевна ИВАНОВА и депутат поселкового совета Арсен Ахмедович АБДУРАКОВ посетили ковидное отделение Центральной районной больницы в поселке Хандыга. Они пообщались с медиками, которые продолжают находиться на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Мы поблагодарили их за такой важный и необходимый труд, и получили большое удовольствие от встречи с позитивными, добрыми, любящими свое дело людьми!», — сказала Елена Гаврильевна. «Низкий им поклон!».

Волонтерский центр партии «Единая Россия» продолжает свою деятельность, сообщила исполнительный секретарь Томпонского местного отделения партии Галина КАНАШОВА. Ящик мандаринов, кофе, чай, сладости, печенье, конфеты, натуральные соки – все это должно скрасить долгие дежурства медицинских работников.