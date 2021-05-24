Депутаты увидели, чем «дышит» Якутдорстрой

Традиционно весной члены постоянных комиссий Якутской Гордумы посещают муниципальные предприятия Якутска. Депутаты выезжают на такие заседания не только для ознакомления с их деятельностью и планами, но и для того, чтобы непосредственно увидеть, как живет, чем «дышит» предприятие, побывать на местах, на производстве для более предметного разговора с руководством, коллективом, помочь в решении проблемных вопросов.

В этот раз члены постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии – первый вице-спикер Гордумы Евдокия ЕВСИКОВА, председатель комиссии Андрей ЛЕБЕДЕВ, заместитель председателя Владислав ДМИТРИЕВ, совместно с Окружной администрацией г. Якутска – замглавы по ЖКХ ГО «город Якутск» Романом СОРОКИНЫМ, начальником Департамента ЖКХ и энергетики Диной НИКОЛАЕВОЙ, посетили одно из ключевых предприятий г. Якутска — АО «Якутдорстрой».

Вначале состоялась ознакомительная экскурсия по производственным цехам предприятия, которую провел генеральный директор АО «Якутдорстрой» Амирхан ЯНДИЕВ. Гостям показали производственную базу — ремзону, гаражные боксы, технику, которая сегодня стоит на вооружении АО «Якутдорстрой», в том числе, и новую дорожную технику фирмы Bomag — дорожную фрезу, асфальтоукладчик, два виброкатка — которая была недавно приобретена предприятием.

На самом заседании, которое прошло в офисе, были рассмотрены итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2020 год, планы на 2021 год и другие вопросы.

Напомним, АО «Якутдорстрой» занимается содержанием улиц, скверов, площадей города, технических средств безопасности дорожного движения, откачкой талых и ливневых вод с дорожного полотна, строительством дорог, ямочным ремонтом, озеленением города.

Отчитываясь по основным производственным показателям за 2020 год, Амирхан Яндиев отметил, что всего за 2020 год были заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета на возмещение затрат на сумму порядка 706 млн. руб., из них текущее содержание дорог, площадей и полигона для складирования снега — 572 млн. руб., пропуск талых вод, откачка заниженных мест – 86 млн. руб., работы по содержанию гидротехнических сооружений – 12 млн. руб. В прошлом году «Якутдорстрой» впервые принял участие и стал победителем в отборе получателей субсидии из бюджета ГО «город Якутск» на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по откачке талых и ливневых вод с заниженных мест дорожного полотна при помощи АСМ, на сумму 4 млн. 860 тыс. руб.

«В прошлом году нас попросили выступить генподрядчиками по озеленению территории городского округа, — отметил директор, — но, к сожалению, сельхозакадемия отказалась, частники тоже, поэтому мы были вынуждены своими силами, закупив цветы и саженцы, все это посадить — отработали на 100 %. Кроме этого, мы принимали участие в работах по ремонту дворовых территорий, возникающих при оттайке грунта (выпучивание пней, влияние канализационных сетей, теплосетей, изношенные верхние слои покрытия) – сумма была 9 млн. 846 тыс. руб., тоже 100 % исполнение. Также два года подряд принимали участие по сносу ветхого и аварийного жилья, был у нас договор с МКУ «ДЖО» по субсидии, 14 млн. руб. выделялось, все практически было исполнено. Принимали мы участие и по сносу самовольных построек – 7 объектов снесли на сумму 1 млн. 785 тыс. руб.». По словам руководителя, исполнение в 2020 году по всем заключенным соглашениям на возмещение затрат составило 100 %.

Также в ходе выездного заседания было отмечено, что АО «Якутдорстрой» в 2020 году приняло участие в 9 процедурах закупок и стало победителем в восьми из них на сумму 17 млн. 163 тыс. руб.

«К сожалению, предприятие не всегда имеет возможность конкурировать с другими предприятиями ввиду того, что заказчиками при формировании начальной максимальной цены контракта используются расценки, которые не покрывают затраты предприятия на выполнение работ. При этом, в ходе проведения закупок снижение конкурентами начальной максимальной цены контракта осуществляется более, чем на 40 %, тогда как предприятие может позволить снижение не более 25 %. Это максимальный риск, на который мы идем», — подчеркнул Амирхан Яндиев.

Он привел пример: в первом квартале 2021 года предприятие приняло участие в электронном аукционе на право заключения контракта на оказание услуг по очистке дорог Сайсарского округа от снега автогрейдером, где начальная максимальная цена контракта составила 487 тыс. руб. По итогам процедуры закупки предприятием подано последнее ценовое предложение в размере 422 тыс. руб. со снижением 13,5 %, тогда как победителем было подано предложение цены контракта 256 тыс. руб. со снижением 47,5 %.

Помимо этого, многие виды работ, которые предприятие раньше выполняло по результатам выигранных аукционов, начиная с 2016 года, преимущественно предусматриваются только для субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций, что не дает возможности предприятию принимать участие в таких закупках.

«Участвовать в республиканских, федеральных аукционах, к сожалению, сегодня мы не имеем возможности в силу того, что техника востребована в городе. Состояние техники тоже оставляет желать лучшего, потому что износ более 83 %, а после этой зимы, наверное, и все 87 %, поэтому мы технику бережем, в районы не отправляем», — отметил руководитель.

Также на заседании было озвучено, что дебиторская задолженность предприятия за 2020 год составила 40 млн.152 тыс. руб., кредиторская – 81 млн.16 тыс. руб. Основными дебиторами являются ООО СТК «Алаас», ООО ДРСУ «СЭТТЭ», ООО «Тархан», ООО «Профстрой», ООО «Универсалстрой», ООО «Севердорстрой», кредиторами – АО «Саханефтегазсбыт» (ГСМ), ООО «Стройдортехника» (поставка запчастей), ООО «СтаркСтройСервис» (субподрядные работы по содержанию), ООО «Сахатрансстрой» (поставка асфальтобетона), АО «Теплоэнергия» (отопление).

Члены постоянной комиссии Гордумы по городскому хозяйству и экологии, которую возглавляет Андрей Лебедев, задали вопросы по деятельности предприятия, дебиторской задолженности, планам на перспективу и др.

Говоря о планах, генеральный директор отметил необходимость приобретения асфальтобетонной установки для запуска собственного производства, обновления автопарка дорожной техники на 67 единиц, на которое требуется порядка 398 млн. руб., газификации производственной базы.

Также Амирхан Яндиев озвучил две основные проблемы — по выполнению плана необходимо восстановить финансирование, предусмотренное на 2021 год в размере 34 млн. руб., которые были направлены на возмещение понесенных затрат по содержанию дорог, площадей, тротуаров на 4 квартал 2020 года, также требуется дополнительное финансирование по итогам 2021 года на сумму 45 млн. руб.

По итогам заседания комиссии будут составлены протокольные поручения в адрес Окружной администрации г. Якутска.

Комментарий председателя постоянной комиссии Якутской Гордумы по городскому хозяйству и экологии Андрея Лебедева:

— Мы провели заседание комиссии в АО «Якутдорстрой», одном из самых крупных предприятий столицы республики. Сейчас у него порядка 100 единиц техники, ежедневно на линию выходит около 70 единиц техники и жители Якутска, наверное, каждый день видят как машины «Якутдорстроя» подметают, убирают, либо откачивают воду с территории нашего города. Всего на предприятии на данный момент работают порядка 400 человек. Необходимо будет дальше развивать предприятие. В этом году «Якутдорстрой» впервые в своей практике взял капитальный ремонт дорог – это улицы Свердлова, Советская в п. Марха, также он взял часть улицы Халтурина на ремонтные работы. В этом году «Якутдорстрой» впервые приобрел технику специально для асфальта. В планах у него также стоит покупка асфальтобетонного завода, который даст в дальнейшем перспективу роста.

АО «Якутдорстрой» — предприятие достаточно стабильное в финансовом плане, т.е. за прошлый год оно заработало, в совокупности, порядка 700 млн. руб. Есть, конечно, небольшой убыток за прошлый год, как и у всех, потому что был пандемийный год. Думаю, в ближайшие пять лет предприятие будет только развиваться и работать на благо горожан.

На заседании «Якутдорстроем» был поставлен один из проблемных вопросов – это уменьшение кассового разрыва, потому что работы выполняются, допустим, сегодня, а финансы всегда приходят с опозданием, ориентировочно, от 1 до 3 месяцев. То есть этот кассовый разрыв всегда мешает предприятию развиваться. Мы этот вопрос поставим перед главой города Евгением Николаевичем Григорьевым, и его надо будет решать совместно с нашей комиссией и Якутской городской Думой.