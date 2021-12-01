Депутаты участвуют в акции «Спасибо врачам»

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 1 декабря отмечает день рождения. Свой двадцатый день рождения самая крупная и влиятельная партия страны отмечает в непривычных условиях – ограничения, связанные с пандемией коронавируса, не позволяют широко отмечать это событие. Однако другая традиция – декада приемов граждан в общественных приемных председателя ВПП «Единая Россия», проведение различных акций сохранена. Члены фракции партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) продолжают участие в акции «Спасибо врачам».

Вице-спикер Ил Тумэна, руководитель фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Антонина ГРИГОРЬЕВА и председатель постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Ил Тумэна Владимир ЧИЧИГИНАРОВ 1 декабря посетили инфекционное отделение ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница».

Инфекционное отделение сегодня является единственным местом для лечения больных с инфекционной патологией, оказывающим квалифицированную медицинскую помощь жителям города и всей республики. В настоящее время в отделении работает 62 человека. С марта 2020 года, с момента поступления первого пациента с СOVID-19, отделение работает как «ковидное». Заведующей отделением с 2002 года работает заслуженный врач РС(Я) Владилена ИВАНОВА. Инфекционное отделение ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница» в 2022 году отметит свой 80-летний юбилей.

Народные депутаты республики сердечно поблагодарили медицинских работников ЯРКБ за отважный труд на страже здоровья населения и вручили от имени фракции продуктовые наборы.

Вице-спикер парламента Якутии отметила, что работники инфекционного отделения находятся на передовой борьбы с коронавирусом. «Мы знаем, что медики, работающие в «красных зонах» буквально живут на работе и стойко выдерживают все трудности. Поэтому стараемся сделать все возможное, чтобы поддержать вас в это нелегкое время».

Антонина Афанасьевна сообщила, что народные депутаты РС(Я) продолжают работу над совершенствованием законодательства в сфере охраны здоровья населения республики. «Буквально вчера на очередном пленарном заседании рассмотрели параметры главного финансового документа — бюджет на будущий год получился как никогда социально-ориентированным. Поддержаны сферы здравоохранения, образования, культуры, науки, физической культуры и спорта. Впервые за последние годы финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» увеличено почти в три раза. Это позволит решить накопившиеся проблемы и долги здравоохранения республики и выйти на новый уровень развития».

Владимир Чичигинаров проинформировал, что по отрасли здравоохранения и по социальному блоку приняты три основные поправки. Первая – это повышение заработной платы с индексацией для «прочего» персонала. Парламентарий объяснил, что сюда входят профессии второго уровня бюджетной сферы: специалисты с высшим образованием, инженера, обеспечивающие сложную медицинскую, компьютерную технику, бухгалтера и т.д. Рассмотрены и приняты поправки по увеличению финансирования госпрограммы по обеспечению бесплатными лекарствами отдельных категорий граждан, на оказание санитарно-авиационной медицинской помощи, на выполнение госзадания учреждения здравоохранения, на транспортное обслуживание больных, страдающих хронической почечной недостаточностью, на реализацию проектов развития, включенных в Стратегию в области цифровой трансформации здравоохранения РС (Я) и т.д. В результате дополнительного финансирования в размере 304 млн. рублей на повышение фонда оплаты труда «прочих» категорий работников бюджетной сферы, заработная плата этих работников увеличится с 1 января 2022 года на 3,6 % и с 1 октября 2022 года на 2,4 %.

Вопрос повышения заработной платы для тех категорий специалистов, которые не попали под действие Указа Президента РФ, на ХХХI очередном пленарном заседании единогласно поддержан народными депутатами Ил Тумэна.

Заведующая инфекционным отделением, в свою очередь, выразила благодарность за поддержку, человеческое соучастие и внимание со стороны парламентариев. «Чувство плеча и опоры, внимание к медикам позволяют нам легче переносить все трудности и верить, что эту инфекцию мы обязательно преодолеем», — сказала Владилена Васильевна.