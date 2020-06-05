Депутаты рассмотрели возможность изменения Правил землепользования и застройки Якутска

Мероприятие прошло под руководством Председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова. В заседании приняли участие депутаты Якутской городской Думы, заместитель главы города Якутска по земельным вопросам Евгений Григорьев, и представители структурных подразделений окружной администрации и строительных организаций города Якутска.

Напомним, что администрация города вынесла данный вопрос в повестку недавно прошедшей сессии Якутской городской Думы, в ходе которого поступили как вопросы, так и предложения со стороны депутатов обсудить вопрос непосредственного с застройщиками, которых эти изменения и коснутся. Об этом в своей вступительной речи отметил Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов: «Вопрос действительно является актуальным. В марте на очередной 14 сессии Якутской городской Думы при обсуждении данного предложения было много вопросов от депутатов, потому мной были инициированы депутатские слушания. Отмечу, что к нам поступали и официальные обращения от застройщиков, депутаты были готовы рассмотреть этот вопрос еще на апрельской сессии, но администрация не внесла его на рассмотрение, поэтому проблема, существующая в правилах землепользования и застройки, входит в ответственность Гордумы только сейчас. Не хотелось бы, чтобы застройщики думали, будто депутаты тянут с решением. Также добавлю, что 11 июня вопрос будет обсуждаться на постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре, и 17 июня — на очередной сессии Якутской городской Думы».

По информации начальника Управления архитектурной и градостроительной политики города Якутска Семена Сергеева, городом предлагается внести изменения в утвержденный нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 25 декабря 2013 г. № 169-НПА в части установления минимальной площади земельных участков с 4000 кв.м. до 2500 кв.м., для вида разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (2.6)» в территориальных зонах Ж-6, Ж-6.2.

Зоны Ж-6 и Ж-6.2 относятся к центральной части города, а именно район Залога, 86 квартал, 103 квартал, участок возле площади Орджоникидзе, участок возле района Прометея, квартал 47- Свердлова-Халтурина, и другие. По словам Сергеева, изменение коснется незастроенных участков.

При этом было отмечено, что на сегодняшний день у застройщиков есть проблемные участки – зона Ж-6 и Ж-2, которые захватывают территорию 102 квартала, где ведет строительную работу компания АО ДСК, также есть проблемы и в 37 квартале (р-н Залог), где строительство ведет компания «Ир-Строй».

В защиту данной поправки выступил заместитель главы города по земельным вопросам Евгений Григорьев: «В Якутске не осталось свободных земельных участков, сейчас застройщики вынуждены выкупать участки под будущее строительство и заниматься расселением граждан. Нужно учитывать этот момент. Мы детально рассмотрели данный вопрос и пришли к выводу, что уменьшение площади не приведет к увеличению точечной застройки или неудобству горожан. Все застройщики работают по проектному финансированию, но земельные участки должны быть у них уже в собственности, на что денег у них нет. Поэтому внесенные изменения станут мерой стимулирования строительства в городе».

Вторым вопросом участники депутатских слушаний обсудили внесение изменений в картографические материалы зоны городских лесов. Предлагается изменить зоны на всех свободных земельных участках с зелеными насаждениями. Выявлено 178 участков, где идет плановая работа по переводу этих зон. По информации Семена Сергеева, возникли вопросы по участкам, где под зеленые зоны попали 10 земельных участков, ранее выданных физлицам на право владения.

Третий вопрос – изменение зоны С-2.А – это земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственных объектов. «В соответствии с российским законодательством, садовые дома приравняли к жилым, а на территории города эти участки относятся и к огородническим и садовым. При этом, строить жилые дома на этих зонах не разрешено. Потому предлагается огородничество вынести в отдельную зону» — сообщил главный архитектор города Семен Сергеев.

В ходе рассмотрения первого вопроса выступили представители строительных организаций от АО «ДСК», ООО «Ир-Строй», ООО «Капиталстрой». Они призвали депутатов принять положительное решение по первому вопросу на предстоящей сессии, аргументировав это тем, что все требования градостроительного законодательства будут соблюдены, и от внесенных поправок город только выиграет.

«Если гибкого подхода в центральной части города к застройщикам не будет, то мы будем вынуждены застраивать тот же 204 и 205 кварталы, а центр будет утопать в деревянных аварийных домах. Дайте нам возможность застраивать центральную часть города», — прокомментировала Гульнара Бураева, представитель компании «Ир-Строй».

Застройщики также отметили, что внесенные поправки в ПЗЗ позволят развивать территории МКД, и избежать бесхозяйственных участков, не говоря уже о продолжении строительства МКД, что подразумевает под собой расселение граждан из ветхих аварийных домов.

Поступили вопросы от Председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова, депутатов Аммосова В.В., Саргыдаевой О.Н, Яковлева А.П, Васильевой С.А., и Васильева Д.А.

Альберт Семенов по третьему вопросу рекомендовал обратить внимание окружной администрации на незаконное строительство, так называемый «самострой» на участках, предназначенных согласно генплану города под агропояс.

По первому вопросу депутаты рекомендовали обратить внимание на соблюдение показателей проектной документации при внесении изменений в ПЗЗ, благоустройство прилегающих территорий, выделение не менее 40% участка под парковочные места. Также они рекомендовали учитывать коофициент плотности застройки, возможность строительства в центральной исторической части города МКД не выше 8 этажей, и самое важное – учесть при застройке кварталов обязательное наличие социальных объектов, как те же первичные медицинские пункты, детские сады и школы.

«Надо принять объективное решение. На 14 сессии в марте месяце депутаты детально разбирались в этом вопросе, так как депутаты не были удовлетворены ответами администрации, данный НПА не был принят. Исходя из сегодняшнего депутатского слушания, рекомендую комиссии по градостроительству и архитектуре учесть высказанные мнения для подготовки к очередной сессии. Мы учтем все мнения, как застройщиков, так и в первую очередь наших избирателей», – резюмировал Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Отметим, что данный вопрос будет рассмотрен на заседании постоянной комиссии Якутской городской Думы по градостроительству и архитектуре 11 июня.