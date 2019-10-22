Школу №29 снесут?

В Якутской городской Думе на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии обсудили вопрос по внесению изменений в бюджет города Якутска на 2020 год для выделения средств на снос и расчистку территории аварийного здания главного корпуса МОБУ СОШ №29. Депутаты настаивают на выделении средств, поскольку здание школы представляет угрозу учащимся.

По вопросу о СОШ №29 выступил руководитель Управления Центрального округа Матвей Торговкин, который по просьбе родителей учащихся школы и педагогического коллектива обратился к депутатам Гордумы для принятия решения по сносу здания школы. Он отметил, что здание находится в аварийном состоянии уже не первый год, и вопрос о сносе поднимается почти пять лет, «а воз и ныне там».

Школа была построена в 1964 году и уже в 1974 году после семи лет эксплуатации была признана аварийной. Всему виной тот факт, что школа была построена по устаревшим нормам на мерзлом грунте с заниженной высотой проветриваемости подполья, что постепенно привело к разрушению фундамента. Под зданием образовался котлован, в которой скапливались ливневые, талые и аварийные воды с высокой степенью агрессивности по отношению к бетонным конструкциям фундамента здания.

Несмотря на проведенные с тех пор укрепительные и ремонтные работы, здание школы продолжало разрушаться. В 1990 году школа уже считалась в неудовлетворительном состоянии. В 2010 году износ здания составил 60%. В 2013 году по решению прокуратуры города школа была закрыта.

«Сейчас в этом здании числится 800 учащихся. Капремонт проводился 4 раза. В 2013 году прокуратура вынесла решение, что здание школы находится в аварийном состоянии и в итоге здание было закрыто. Есть пристрой к школе, который не пригоден для общеобразовательного учреждения, и где раньше проводились в основном внеклассные занятия. ​Теперь эти 800 человек ютятся там, все эти холлы приспосабливают для учебы под классы, и там просто одна большая толкучка. Поэтому я очень прошу депутатов принять положительное решение по сносу здания», — сказал Матвей Торговкин.

Стоит отметить, что еще в октябре 2016 году депутаты Гордумы на заседании постоянной комиссии по бюджету вносили рекомендацию Окружной администрации изыскать средства под снос здания. По информации Департамента градостроительства и архитектуры города на эти цели требуется около 15 миллионов рублей. Как отметил председатель постоянной комиссии Гордумы Андрей Лебедев, на ноябрьскую сессию необходимо эту сумму отстоять, и депутаты готовы поддержать.

«Школа не функционирует на сегодняшний день и представляет угрозу не только для учащихся, но и населения. Объект уже около 5 лет находится в не эксплуатируемом состоянии​. Пора в этой истории точку поставить. Мы рекомендуем Окружной администрации внести уточнения в бюджет города на 2019 год для выделения средств на проектно-сметную документацию по сносу здания, и заложить наконец необходимую сумму на снос аварийного здания в 2020 году», — отметил Лебедев.

Проектно-сметная документация по сносу аварийного здания школы должна быть подготовлена до конца 2019 года. Сейчас школа не эксплуатируется, доступа к зданию нет, что подтвердили в Департаменте градостроительства ОА.