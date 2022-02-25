Депутаты рассмотрели корректировку бюджета Якутска

На постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Якутской городской Думы, 25 февраля рассмотрели внесение изменений в бюджет г. Якутска на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Данный проект подготовлен в связи с увеличением расходов за счет остатков средств местного бюджета на начало текущего года, дополнительным поступлением средств по неналоговым доходам в сумме 38 млн. руб., изменением источников финансирования дефицита бюджета и внесением изменений в программу муниципальных гарантий.

Как пояснила начальник департамента финансов окружной администрации Ольга Максимова, корректировка бюджета позволит решить наиболее актуальные задачи по улучшению качества жизни горожан, ремонту и содержанию дорог, капитальному ремонту учреждений образования, улучшить меры по поддержке предпринимательства, добиться увеличения объема резервного фонда.

По информации Ольги Николаевны, доходы местного бюджета в 2022 г. увеличиваются на сумму 52,5 млн. руб. Общий объем расходов увеличивается на 494,4 млн. руб. При этом бюджет 2022 г. составил 22 млрд. руб.

Предлагаемое уточнение доходной части бюджета городского округа на текущий год предусматривает увеличение неналоговых доходов в сумме 38,5 млн. руб., безвозмездных поступлений по доходам от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет в сумме 13,9 млн. руб.

Ольга Максимова перечислила увеличение финансирования по муниципальным программам, связанный с уточнением бюджета. Заслушав ее выступление, депутаты задали ряд уточняющих вопросов.

К примеру, 140 млн. руб. направят на благоустройство дворовых территорий, 30,0 млн.руб. дополнительно выделят на софинансирование работ по капитальному ремонту 11 городских школ, к ремонтным работам приступят уже в мае.

Фонд поддержки предпринимательства г. Якутска выдаст льготные займы предпринимателям под 5% годовых.

На заседании комиссии депутат Андрей Лебедев сообщил о серьезном недофинансировании отрасли ЖКХ, подчеркнул проблему отсутствия достаточных средств на содержание дорог, которых год за годом становится больше.

Как он добавил, на трехлетие благоустройства денег не выделяется, в связи с закрытием проспекта Ленина наблюдается автомобильный коллапс, а через две недели, когда горожане отогреют замороженные машины, проехать по центру города станет невозможно. Эти вопросы требуют неотложного решения.

В завершение комиссии большинство депутатов проголосовали за внесение проекта бюджета на 2022 г. на заседание президиума с дальнейшей рекомендацией на сессию.