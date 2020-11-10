Депутаты рассмотрели кандидатуру Сергея Местникова на должность зампреда

В рамках XXI (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) под председательством Петра Гоголева 10 ноября 2020 года народные депутаты рассмотрели кандидатуру Местникова Сергея Васильевича для вынесения решения о даче согласия Главе Республики Саха (Якутия) на назначение на должность заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия).

В соответствии с пунктом 13 статьи 56 Конституции (Основного Закона) Республики Саха (Якутия), с пунктом 13 статьи 14 Конституционного Закона «О государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)» Государственное Собрание (Ил Тумэн) дает согласие Главе Республики Саха (Якутия) на назначение на должность Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), его заместителей и отдельных министров Республики Саха (Якутия). Решение о даче согласия будет принято по итогам тайного голосования в соответствие со статьей 86 Регламента Государственного Собрания (Ил Тумэн).

Кандидатуру Сергея Местникова представил Глава Якутии Айсен Николаев.

«Сергей Васильевич 30 апреля 2020 года был назначен моим Указом исполняющим обязанности заместителя Председателя Правительства республики. Он курирует важнейшие для республики вопросы образования, науки, подготовки и расстановки кадров, культуры и духовного развития, языковой политики, физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни, инноваций, цифрового развития, международной и межрегиональной национальной политики, устойчивого развития коренных народов Севера. Я считаю, что Сергей Васильевич Местников на этом посту за полгода уже хорошо проявил себя в непростых условиях пандемии. Уверен, в дальнейшем он справится с поставленными задачами и сделает всё, чтобы вверенные ему направления в республике, а они, на самом деле, крайне важны, развивались и повышали качество жизни в Якутии», — сказал Ил Дархан.

С содокладом выступил председатель постоянного комитета Ил Тумэна по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев. Он сообщил, что кандидатура Местникова Сергея Васильевича была предварительно рассмотрена 2 ноября 2020 года на совместном заседании постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций, по делам семьи и детства, в комитете по делам молодежи, физической культуре и спорту, в комитете по экономической, инвестиционной и промышленной политики. По итогам рассмотрения принято решение совместного заседания комитетов и заключения постоянных комитетов о даче согласия Главе республики на назначение заместителем Председателя Правительства республики Местникова Сергея Васильевича.

«Постоянный комитет по государственному строительству и законодательству Ил Тумэна в расширенном формате рассмотрел кандидатуру Местникова Сергея Васильевича 6 ноября 2020 года. Необходимые материалы для рассмотрения вопроса о даче согласия Главе Республики Саха (Якутия) на назначение на должность Местникова Сергея Васильевича предоставлена в полном объеме в соответствии с требованиями Регламента Госсобрания Ил Тумэн», — сказал он.

В своем выступлении Сергей Местников обозначил основные цели и задачи, приоритеты в своей деятельности на посту заместителя Председателя Правительства. Он отметил, что в работе, направленной на повышение человеческого капитала, основные цели и задачи которой обозначены в соответствующих документах, основным ориентиром определён человек, его здоровье, благополучие, создание условий для его самореализации и развития талантов:

«Прежде всего, это обеспечение здорового школьного питания, поскольку здоровье подрастающего поколения, заболеваемость взрослого населения определяется именно здоровьем в детском возрасте. С этой точки зрения нам необходимо создать все условия для организации питания с самого раннего детского возраста и своевременного медицинского обследования, с тем, чтобы будущее поколение имело достойное будущее и могло обеспечить дальнейшее развитие республики. Профориентационная работа должна вестись с нашими детьми с самого раннего возраста, чтобы вложения бюджета в человеческий капитал было ненапрасным. Мы должны с самого раннего возраста определять не только желание ребёнка выбрать то или иное направление, но и выявить его способности. При этом ориентировать эти способности с учетом запросов нашей экономики, чтобы мы не получили выпускников с высшим образованием, которые работают таксистами либо в торговой сфере, имея совершенно иной профиль образования. Мы также должны оградить детей от угроз в сфере цифрового пространства, должны быть такие понятия как «цифровая гигиена», создать собственный контент, в котором дети могут свободно общаться и познавать, получать познание в той или иной области. Мы должны вплотную заняться вопросами сохранения и развития языков. Здесь самую первую роль играет образовательный процесс среди детей. Конечно, очень многое зависит и от родителей. Необходимо внедрить новую программу развития родных языков. Мы знаем, что культурное пространство Якутии представляет наибольший интерес не только на российском, но и на мировом уровне. Интерес проявляют исследователи, туристы, предприниматели. Считаю, что это одно из важнейших достояний нашей республики и наша обязанность передавать культуру, обычаи и традиции из поколения в поколение».

Кроме того, Сергей Местников говорил о развитии физической культуры и спорта, о воспитании подрастающего поколения, о развитии инфраструктуры для развития массового спорта, IT-технологий, инновационной деятельности.

«В республике необходима поддержка инновационной деятельности, технопарка. IT-парк – центр, который создает благоприятную среду для поддержки инновационной деятельности. Нам необходимо продолжить поддержку этого направления. Мы являемся лидерами на Дальнем Востоке по экспорту услуг, но дальше нужно поддерживать эту отрасль путем создания креативного кластера. Мы не должны опираться только на сырьевой сектор экономики, поэтому нам необходимо создавать собственные несырьевые виды производства и поддерживать их развитие», — сказал он.

Кандидатура Местникова Сергея Васильевича внесена в бюллетень для тайного голосования.

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СПРАВКА:

Местников Сергей Васильевич родился 22 июля 1981 года в с. Борогонцы Усть-Алданского района Якутской АССР.

В 2003 году окончил Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специальности «юриспруденция», квалификации «юрист», в 2013 году Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «антикризисное управление», квалификации «экономист- менеджер».

Свою трудовую деятельность Сергей Васильевич начал в 2003 году с должности ведущего специалиста в Министерстве имущественных отношений Республики Саха (Якутия). За время работы на различных должностях в министерстве, проявил себя как квалифицированный, ответственный и компетентный руководитель, обладающий высоким профессионализмом в области земельных и имущественных отношений, является автором более 10 законодательных актов Республики Саха (Якутия) в области земельных отношений.

В 2010 году был назначен на должность заместителя руководителя секретариата Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), с 2011 года работал руководителем секретариата Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

В 2012 году Местников С.В. назначен первым заместителем министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). Принимал участие в разработке и реализации проектов Федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе» и Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Содействовал и активно участвовал в реализации государственной политики по эффективному управлению государственной собственностью.

Являлся Председателем Совета директоров АО «Республиканская инвестиционная компания», Председателем Наблюдательного совета АО АКБ «Алмазэргиэнбанк», Председателем Совета директоров АО «Республиканское ипотечное агентство». В 2013-2015 годах был первым заместителем Председателя Наблюдательного совета АК АЛРОСА (ОАО).

С 2016 по 2020 год занимал должность генерального директора некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)». За время работы Сергея Васильевича генеральным директором была разработана и принята целевая программа Фонда «Во имя будущего», которая объединила вопросы капитальных вложений в строительство объектов социальной сферы республики и финансирования социальных проектов, направленных на поддержку институтов семьи, детства и юношества. Повысилась эффективность деятельности Фонда, были улучшены финансовые показатели, укреплено взаимодействие с органами исполнительной власти.

С 30 апреля 2020 года Местников С.В. является исполняющим обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия). Курирует вопросы образования, науки, профессиональной подготовки и расстановки кадров, культуры, искусства и духовного развития, языковой политики, организации архивного дела, охраны объектов культурного наследия, физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни, инновационной деятельности, инноваций и цифрового развития в сфере массовых коммуникаций, инфокоммуникационных технологий, развития массовой информации, международного и межрегионального сотрудничества, национальной политики, устойчивого развития коренных народов Севера, развития российского казачества, вопросов межконфессиональных отношений в рамках полномочий Республики Саха (Якутия).

Сергей Васильевич обладает аналитическими способностями, умением систематизировать информацию, разграничивать главные и второстепенные направления, грамотно и четко регулировать деятельность подчиненных, доводить начатое до логического завершения. Отличается сочетанием высокого профессионализма и стремления к постоянному совершенству, повышению профессионального уровня.

За добросовестный труд, вклад в социально-экономическое развитие республики, награжден Грамотой Главы Республики Саха (Якутия), Грамотой Правительства Республики Саха (Якутия), отмечен благодарностью Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Президента Республики Саха (Якутия).