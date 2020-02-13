Депутаты проверят работу спортивных школ и секций Якутска

Якутская городская Дума будет держать на контроле строительство социальных объектов в столице. Также в этом году планируется провести ревизию спортивных секций и поднять вопрос о работе Окружной администрации со стройотрядами.

Продолжается утверждение отчетов постоянных комиссий Якутской городской Думы. Вчера о работе за 2019 год отчитался заместитель председателя постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре Денис Васильев. Напомним, члены этой комиссии курируют муниципальную программу «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск» на 2013-2022 годы», а также имеют право вносить изменения в «Правила землепользования и застройки». В этом году депутаты планируют рассмотреть генплан города и принять решения по наименованию вновь образованных микрорайонов, улиц, проездов и переулков на территории городского округа.

Первый заместитель Председателя Гордумы Евдокия Евсикова высказала пожелание о том, чтобы члены этой комиссии особое внимание уделили строительству социальных объектов, а также держали постоянную связь с парламентариями Государственного собрания (Ил Тумэн). В план работы были включены вопросы о резервировании участков для строительства образовательных учреждений в Якутске, а также совместное заседание с постоянной комиссией Гордумы по социальной политике, на котором рассмотрят дорожную карту перевода школ столицы на односменный режим работы.

Постоянная комиссия по развитию пригородов и агропояса столицы в этом году рассмотрит, организацию транспортного обслуживания и берегоукрепительных работ в пригородных населенных пунктах.

Депутат Саргылана Васильева рекомендовала на особом контроле держать вопрос по Табаге в связи со строительством моста через Лену. С ее точкой зрения согласилась председатель этой комиссии Парасковья Козлова. Она сообщила, что в связи с открытием моста для этого села может открыться отдельное финансирование, жители попросили провести отдельное совещание по этому поводу.

Заместитель Председателя Гордумы Анатолий Кырджагасов предложил внести в план работы коллег тему сливов нечистот: «Этим вопросов не только сами пригородные управы должны заниматься, его стоит поднять на уровне Окружной администрации, потому что он очень серьезный и касается экологии».

Последним вчера утвердили отчет постоянной комиссии по молодежной политике, физкультуре, спорту и ЗОЖ. Председатель Степан Павлов рассказал, что в течение этого года комиссия намерена провести выездные заседания, связанные с работой спортивных секций.

«Родители обращаются с тем, что некоторые организации проводят занятия по тому или иному виду спорта, но при этом, по сути, на нем не специализируются. Например, заявляются вести легкую атлетику, но без спортзала, без беговой дорожки с соответствующим покрытием. Из-за этого дети занимаются в приспособленных помещениях без инвентаря. Мы планируем провести проверку работы таких организаций и наличие необходимого инвентаря», – сказал он.

Также в рамках юбилейного года, посвященного 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, депутаты особое внимание придают волонтерскому движению. Говоря о работе с общественными организациями, отдельного внимания в обсуждении уделили студенческим отрядам. Дело в том, что весь прошлый год город прожил без помощи студентов. Степан Павлов уверен, что совсем отказываться от помощи молодежи нельзя: «Оглашая отчет по итогам 2018 года, Сардана Владимировна говорила про воспитательную деятельность и упомянула, что на 2020 год стоит включить работу стройотрядов в бюджет, но этого сделать не получилось из-за дефицита бюджета. Тем временем, ребята по всей республике активно работают с муниципальными образованиями, даже в деревнях заключают договора».

«Конечно, в плане работы студентов, конечно, это минус. Стоит узнать, для Окружной администрации было ли заметно отсутствие такой помощи? Думаю, не стоит закрывать тему стройотрядов. Может, есть вариант сформировать один единый стройотряд для города? Какая-то форма работы студентов на благо города все равно должна быть, ведь они те же горожане, надо их поддержать», – заключила Евдокия Евсикова.