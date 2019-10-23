Депутаты «прокатили» кандидатуру на представителя общественности в ККС РС(Я)

Давно такого не было

В ходе Х пленарного заседания Ил Тумэна случилось то, чего давно не было. По кадровому вопросу перед парламентариями выступил председатель постоянного комитета по государственному строительству и законодательству Алексей ЕРЕМЕЕВ.

В соответствии с федеральным законом ФЗ-30 «Об органах судейского сообщества» представителем общественности в квалификационной коллегии судей субъекта РФ может быть гражданин РФ, достигший 35 лет, имеющий высшее юридическое образование, не совершивший порочащих его поступков, не замещающий государственную или муниципальную должность, должность государственной или муниципальной службы, не являющийся руководителем организации или учреждения независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, адвокатом и нотариусом.

Однако при рассмотрении кадрового вопроса тайным голосованием депутаты «прокатили» кандидатуру Павла СЕМЕНОВА на назначение представителем общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия). 33 голоса — «за», 21 голос — «против», 10 депутатов воздержались.

Виктор ФЕДОРОВ задал кандидату в представители общественности в квалификационную коллегию судей вопрос об уголовном деле, которое в свое время было заведено на него. Тот пояснил, что произошло это из-за неуплаты налогов. Он тогда был предпринимателем.

У депутатов возникло много вопросов к Павлу Семенову, на которые кандидат отвечал довольно неубедительно. Вопросы кандидату задали народные депутаты республики Виктор ФЕДОРОВ, Юрий ГРИГОРЬЕВ, Юрий НИКОЛАЕВ, Петр АММОСОВ.

Выступили депутаты Сергей НИКОНОВ, Виктор ФЕДОРОВ, Алексей ЕРЕМЕЕВ и Петр ГОГОЛЕВ.

Народные избранники так же задавались вопросом: почему на утверждение на столь ответственную роль представлять общественность представляется только одна кандидатура. Результат этого недоумения депутатов республики явно сказался на итогах тайного голосования.

Как выяснилось, на рассмотрение профильного комитета по госстроительству и законодательству были внесены две кандидатуры: Павла СЕМЕНОВА от АНО «Региональный центр избирательного права» и Юрия СЕРГЕЕВА от общественной организации «Дальневосточная гильдия юристов по Республике Саха (Якутия)».

Напомним, что в состав квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) входят 20 человек: 13 судей и семь представителей общественности, которые назначаются Государственным Собранием (Ил Тумэн).