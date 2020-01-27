Депутаты поздравили педагогов и ветеранов детских садов Гагаринского и Строительного округов

В Доме культуры имени Гагарина состоялась встреча ветеранов дошкольного образования и заведующих детских садов, находящихся на территории Гагаринского и Строительного округов столицы республики. Встреча, приуроченная к 100-летию дошкольного образования, организованная Мариной Силкиной, Иваном Даниловым, депутатами Ил Тумэна, и Саргыланой Васильевой, депутатом Якутской городской Думы, прошла в теплой атмосфере.

На встречу собрались все те, кто отдал молодость воспитанию подрастающего поколения и продолжает посвящать себя детям, делает жизнь ребенка в детском саду интересной и насыщенной, комфортной и безопасной.

Марина Силкина в своем приветственном слове поблагодарила ветеранов за плодотворный и многолетний труд на ниве образования, а бывшие сотрудники, отдавшие частичку своей жизни дошкольному образованию были отмечены благодарностями за безупречный труд.

Иван Данилов отметил: «Преемственность — это непрерывный процесс воспитания и обучения ребёнка, имеющий общие цели для каждого возрастного периода, это связь между различными ступенями образования. Не случайно в настоящее время необходимость сохранения преемственности образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов развития образования в России».

Саргылана Васильева подчеркнула важность дошкольного образования как фундамента будущей жизни человека, создания в дошкольных учреждениях всех условий для воспитания и развития детей. Отметила весомый вклад педагогов округа в систему дошкольного образования республики в целом.

«Символично, что 100-летие дошкольного образования отмечается в Год патриотизма. Педагогические дошкольные коллективы округа активно занимаются научной и экспериментальной деятельностью. Педагоги Гагаринского округа на протяжении многих лет удерживают лидирующие позиции в профессиональных конкурсах. Важность вашей благородной профессии трудно переоценить, ведь именно вам доверено самое ценное – воспитание маленького человека, будущего гражданина своего Отечества», — отметила Саргылана Афанасьевна.

Савва Михайлов, глава управы Строительного округа, поздравил присутствующих со 100-летием дошкольного образования и вручил педагогическим работникам детских садов округа благодарственные письма.

В ходе встречи ветераны труда с душевной теплотой вспоминали о детском саде, о трудовых буднях, рассказывали о себе. Для собравшихся подготовили праздничную программу. Все остались довольны встречей.