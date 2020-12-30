Депутаты поздравили детей

Благотворительный фонд «Праздник жизни» совместно с коллективом Дворца детского творчества г. Якутска и при поддержке друзей фонда организовал традиционный утренник для детей, проходящих лечение в детском онкологическом отделении Национального центра медицины и для детей, победивших болезнь.

Праздничное мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи. Юных зрителей, их родителей и гостей утренника с наступающим новым годом поздравили учредитель Благотворительного фонда «Праздник жизни», председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по делам семьи и детства Алена Атласова, и заместитель председателя комитета, руководитель Регионального исполкома ОНФ в РС (Я) Валерий Лютый. Народные депутаты являются членами фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ГосСобрании Ил (Тумэн).

В этом году новогодний утренник Благотворительного фонда «Праздник жизни» проходит в 18-ый раз. Второй год – в дистанционном формате, из-за карантина от кори и пандемии коронавируса. «Пандемия повлияла на все сферы жизни, но она сделала нас сильнее. Несмотря на ограничения, связанные с COVID-19, вы продолжаете учиться, развиваться, познавать новое. И мы очень гордимся вашими успехами», — сказала Алена Николаевна.

Она сообщила, что в этом году шесть выпускников, победивших онкологию, поступили в учебные заведения республики, чтобы получить профессию. Парламентарий назвала это большим достижением и отметила, что ей вдвойне радостно от того, что глава республики Айсен Николаев поддержал в 2020 году ее инициативу, как народного депутата республики, о назначении единовременной выплаты выпускникам школ региона. Всего в этом году единовременные выплаты получили 8 тысяч 153 выпускника в Якутии.

Сегодня, благодаря спонсорам новогоднего утренника, выпускники школ, поступившие на учёбу, получили традиционную стипендию Благотворительного фонда «Праздник жизни». Ежегодно фонд выдаёт единовременную стипендию выпускникам в размере 20 тысяч и 3 тысяч рублей для детей, поступивших в первый класс, сообщила Алена Атласова.

Народный депутат республики выразила искренние слова благодарности друзьям родительской организации «Праздник жизни»: Благотворительному фонду «Созвездие сердец», региональному отделению Общероссийского народного фонда, АО «Якутдорострой», ТЦ «Оптимист», ООО «Медтовары», ООО «Транстрой» и сотрудникам компании «Газпромнефть–Заполярье. Особую благодарность она выразила коллективу Дворца детства г. Якутска за яркий, красочный новогодний утренник.

Получили новогодние подарки и дети врачей. Народный депутат республики Валерий Лютый в костюме Деда Мороза поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал скорейшего выздоровления.