Депутаты посетили тепличный комплекс «Саюри»

Председатели постоянных комитетов Ил Тумэна, народные депутаты республики во главе с заместителями председателя якутского парламента Виктором ГУБАРЕВЫМ и Антониной ГРИГОРЬЕВОЙ 10 февраля посетили тепличный комплекс «Саюри» в рамках I Декады сельского хозяйства в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Обзорную экскурсию по зданию провели генеральный директор Максим ГОМА, генеральный директор МУП «Горснаб» ГО «Город Якутск» Георгий ГАВРИЛЬЕВ, главный агроном-технолог Тимир ИВАНОВ.

«До сих пор республика обеспечивала себя овощами только в летне-осенний сезон. Сейчас «Саюри» первый год работает в промышленной теплице в зимнем режиме под строгим контролем. Наш проект является первым в мире для работы в таких экстремальных климатических условиях. Встречается немало трудностей, но команда «Саюри» усердно работает для обеспечения потребителей экологичными полезными овощами. В 2020 и 2021 годах мы продолжим наращивать производственную мощь нашего комплекса», — сообщил руководитель предприятия.

В «Саюри» сейчас задействовано пять полноценно действующих теплиц: один блок салатно-рассадный, 2 блока огурцовые, 2 – томатные. В рассадно-салатном блоке растут 14 видов зелени.

По словам главного агронома, от всходов ростков до продажи уходит примерно две недели.

«Каждое растение расположено в отдельном горшочке. Система полива, вскармливания у нас автоматическая, но в теплицах работают люди, многие из них жители сел Сырдах, Тулагино и Кангалассы, которые от всей души ухаживают за растениями», — рассказал Тимир Иванов.

Далее депутатский корпус посетил огуречный и томатный блоки. По информации руководителя предприятия, в 2019 году собрано 166 тонн огурцов, томатов – 43 тонн, зелени – 13 тонн. В прошлом году работала лишь одна небольшая экспериментальная теплица в 0,1 Га. Она была введена в строй еще в 2016 году.

«В настоящее время идет второй этап проекта – плодоносят целых пять крупных теплиц на 1,2 Га, которые были введены в апреле 2019 года. В будущем будут введены в строй новые площади – строительство тепличного комплекса площадью 2 га. Третья очередь реализуется в 2 подэтапа: первый этап – строительство 4-х тепличных блоков площадью 0,8 га, запуск запланирован в середине 2020 года. Второй этап – строительство 6-ти тепличных блоков площадью 1,2 га запуск запланирован через год — в 2021 году. И тогда «Саюри» заработает во всю свою проектную мощь в 3,3 Га», — пояснил директор Максим Гома.

В строящихся теплицах смонтированы металлокаркасные тепличные блоки, устроены бетонные полы. Проводятся монтажные работы по креплению инновационной пленки F-Clean, сварочные работы по протяжке системы отопления, монтажу магистральных трубопроводов, монтажу газового котла.

В сервисной зоне парламентарии ознакомились с технологией автоматического полива, осмотрели систему подогрева и охлаждения, трубы, поставляющие воду и питание, автономную энергетику для тепличного комплекса.

«В теплице используется пленка производства Hokkaido Сorporation, обеспечивается автоматизированный капельный полив. Есть растворный узел, в котором вода смешивается с удобрениями и оттуда доставляется до грядок», – рассказал главный агроном-технолог.

«Саюри» – это не просто сельское хозяйство. Это, прежде всего, инновационное инженерное решение, позволяющее выращивать урожай в суровых условиях Якутии круглый год», – отметил директор предприятия.

Кроме того, он подчеркнул, что это и социальный проект, который необходим для здоровья якутян. «Саюри» поставляет продукцию в основном в детские сады города Якутска. На сегодня более тонны томатов, огурцов и зелени появляются на прилавках сети магазинов «Илин Эҥэр», «Айгуль», «Ферма», «Поярков», «Мясной двор» и во многих других.

«Выращивать свежие овощи, когда по ту сторону пленки минус 50 – это инновационное решение инженеров и аграриев, и все вместе – это сила духа людей, которые решились на этот проект», — признался руководитель Максим Анатольевич. Он добавил, что «Саюри», как коммерческий проект, должен окупиться в течение восьми лет.

Далее состоялась встреча народных депутатов республики с активом организации, где были подведены итоги обзорной экскурсии, обсуждены актуальные вопросы реализации проектов. Речь шла о плановой себестоимости, эффективных способах увеличения прибыли, объемах финансирования и т.д.

Заместитель председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии Антонина Григорьева говорила об организации бесплатного и качественного горячего питания школьников начальных классов, для реализации которого дополнительно потребуется обеспечить необходимую инфраструктуру в якутских школах, в частности, оборудовать столовые и буфеты, а также наладить систему снабжения качественными продуктами. Вице-спикер Ил Тумэна выразила надежду, что выращенный урожай «Саюри» будет поставляться не только в детские сады, но и в школы города.