Депутаты поддержали изменения в закон о налоговой политике Якутии

В рамках XX (внеочередного) дистанционного пленарного заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) 5 ноября 2020 года народные депутаты Якутии поддержали в первом чтении законопроект «№ 155-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» и отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия)».

Докладчик министр экономики РС(Я) Майя ДАНИЛОВА сообщила, что законодательная инициатива Главы Якутии предусматривает внесение изменений по налогу на прибыль организации, по налогу на доходы физических лиц, транспортному налогу, налогу на имущество организаций и специальным налоговым режимам.

Так, согласно законопроекту в целях стимулирования инвестиционной и предпринимательской деятельности в Арктической зоне Якутии устанавливаются налоговые льготы для резидентов в виде пониженных ставок по налогу на прибыль организации в размере 0 процентов на первые пять лет и 10 процентов на следующие пять лет и освобождения от уплаты налога на имущество организации на 2021 — 2025 годы. Такие льготы сейчас предоставляются и в других арктических субъектах РФ в рамках преференциального режима принятого на федеральном уровне. Пониженные ставки не предоставляются в сфере добычи полезных ископаемых. Как сообщила министр экономики, на сегодняшний день поступило 65 инициатив в основном от субъектов малого и среднего бизнеса, охватывающие все сферы жизнедеятельности: от строительства минипекарен до строительства животноводческих ферм.

Кроме того, в целях обеспечения стабильности и предсказуемости налогового законодательства региональный коэффициент, учитывающий региональные особенности рынка труда, используемый в целях исчисления размера фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемого отдельными категориями иностранных граждан, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента, на 2021-2023 годы предлагается утвердить на уровне действующего размера, равного 4.499.

Предлагается также корректировать отдельные виды услуг, подпадающих под действие патентной системы налогообложения, и распространить такой вид налогов на животноводство и растениеводство.

Как сообщила Майя Андреевна, по предложению республики на федеральном уровне принято решение о продлении налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей по 2023 год.

Наряду с этим, в целях обеспечения сбалансированности государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предлагается повысить размеры налоговых ставок по налогу на прибыль организации, установленных для участников региональных инвестиционных проектов (РИП):

— с 0 процентов до 10 процентов на первые 5 лет с момента получения первой прибыли от реализации проекта;

— с 10 процентов до 13,5 процента на следующие 5 лет.

В Якутии статус участника РИП имеют 16 организаций, из них две осуществляют добычу угля, а остальные 14 – золотодобычу. Объем выпадающих доходов РИП дохода на прибыль и НДПИ за весь период составил 7 млрд 800 млн руб. При принятии законопроекта прогнозируется дополнительное привлечение в бюджет до 1,9 млдр рублей ежегодно и до 2 млрд 300 млн. в 2021 году.

Предусматривается актуализация ставок транспортного налога, в частности повышение в 2 раза ставок для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил и самолетов, вертолетов и иных воздушных судов, имеющих двигатели.

Как проинформировала Майя Данилова, в большинстве регионов в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя более 200 лошадиных сил (л.с.) установлены максимально возможные ставки налога. Проектом предлагается повысить размеры ставок для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 200 л.с. до 250 л.с. — с 30 до 60 рублей за каждую лошадиную силу, свыше 250 л.с. — с 60 до 120 рублей.

Также предлагается повысить ставки в отношении самолетов, вертолетов и иных воздушных судов (с 25 рублей до 50 рублей за каждую лошадиную силу). Министр экономики заверила, что это не является отходом от стратегии развития и поддержки малой авиации. По ее словам, предлагаемая налоговая ставка в 5 раз ниже, чем ранее действовавшая до 2018 года ставка.

В законодательной инициативе предлагается также освободить многодетные семьи, нуждающиеся в господдержке, от уплаты транспортного налога. Так, один из родителей (опекунов) в многодетной семье в отношении одного зарегистрированного транспортного средства (с мощностью двигателя до 200 лошадиных) по своему выбору может быть освобожден от уплаты налогов.

Кроме того, в качестве мер налогового стимулирования, направленных на расширение рынка газомоторного топлива в Республике Саха (Якутия), законопроектом предлагается:

— освободить физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, от уплаты транспортного налога в отношении транспортных средств, использующих сжиженный углеводородный газ, компримированный природный газ, сжиженный природный газ в качестве моторного топлива;

— предусмотреть пятидесятипроцентное снижение суммы транспортного налога для юридических лиц в отношении транспортных средств, использующих сжиженный углеводородный газ. компримированный природный газ, сжиженный природный газ в качестве моторного топлива;

— установить для организаций, задействованных в развитии газозаправочной инфраструктуры Республики Саха (Якутия), налоговую ставку по налогу на имущество организаций в размере 0 процентов в отношении вновь вводимых объектов газозаправочной инфраструктуры.

В соответствии с действующей редакцией «нулевая» ставка налога на имущество организаций для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития действует в течение первых пяти лет с момента получения статуса резидента. С 2022 года согласно действующей налоговой льготе большинство резидентов утрачивают право на применение пониженной налоговой ставки, т.к. статус резидента был получен ими в 2017 году. В связи с этим в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития предлагается установить пониженную ставку по налогу на имущество организации в размере 1,1 процента на следующие 5 налоговых периодов по истечении пятилетнего срока применения «нулевой» ставки.

Парламентарии поддержали обнуление транспортного налога для многодетных семей и налоговые льготы для транспорта с газомоторным топливом, а также повышение налоговой ставки для участников региональных инвестиционных проектов. Некоторые депутаты предложили пересмотреть и даже отказаться от повышения ставок транспортного налога на автомобили с мощностью двигателей свыше 200 л.с., а также самолеты и вертолеты.

После обсуждения народные депутаты поддержали законопроект в первом чтении. Предполагается, что Ил Тумэн во втором чтении рассмотрит изменения в налоговой политике 10 ноября 2020 года.