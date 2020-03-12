Депутаты отчитались перед избирателями

В Smart-библиотеке 203-го микрорайона 10 марта состоялась встреча избирателей Губинского округа с депутатами Якутской городской Думы Анатолием КЫРДЖАГАСОВЫМ, представляющим партию «Гражданская платформа», и Владиславом ДМИТРИЕВЫМ, избранным от партии «Единая Россия». Вместе с депутатами в разговоре с горожанами участвовал заместитель главы Управы Губинского округа Александр СКРЯБИН.

В начале встречи депутаты сердечно поздравили присутствующих женщин с Международным женским днем 8 марта и вручили им цветы, а также благодарственные письма от Якутской городской Думы наиболее активным в общественной жизни представительницам прекрасного пола. Благодарности городских депутатов удостоились председатель Женсовета Губинского округа Лидия СЫРОВАТСКАЯ, председатель Совета старост 203-го микрорайона Наталья ЛУКОВЦЕВА, председатель Совета предпринимателей Губинского округа Нина БАРАШКОВА, председатель окружного Совета ветеранов Марина ЦАРЕВА, заместитель председателя Общественного совета округа Ольга АЛЕКСЕЕВА, староста многоквартирного жилого дома по ул. Губина, 37 Наталья СИВЦЕВА, а также Надежда ЕФРЕМОВА – начальник социального отдела Управы Губинского округа.

Затем начался серьезный разговор. Анатолий Кырджагасов и Владислав Дмитриев отчитались о проделанной в минувшем году работе. Избиратели отметили внимание и стремление помочь, с которым депутаты относятся к их проблемам, и решили не просто принять их отчет, а сделать это с оценкой «отлично».

После этого участники встречи обратились к народным избранникам с вопросами и предложениями на самые разные темы – от переезда налоговой инспекции из 202-го микрорайона и использования освободившегося здания под размещение в нем детского сада, до отсыпки дорог зимой гранитной крошки вместо песка, превращающегося в мелкую пыль и отрицательно влияющего на здоровье людей. Жителей Губинского округа также беспокоят бесконтрольно появляющиеся алкомаркеты и «лжекафе», теплые остановки, ставшие пристанищем для пьяниц и бомжей, вопросы благоустройства и проблемы ЖКХ. На часть вопросов Анатолий Кырджагасов и Владислав Дмитриев ответили на месте, а те, что требуют более тщательного изучения, депутаты взяли в проработку. И по настроению избирателей было видно, что они не просто надеются на своих депутатов, а уверены, что помощь от них придет.