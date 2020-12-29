Депутаты Оленька помогают ветеранам тыла и труда

Заготовку льда для ветеранов взяли на себя единороссы Оленекского района. Теперь пожилые люди на зиму будут обеспечены питьевой водой.

Те, кто живет в городе в благоустроенных квартирах, понятия не имеют, что такое заготовка льда на зиму. А на селе это обычное, хоть и трудоемкое, дело. С поздней осени и до весны заготовка льда является актуальной и жизненно-необходимой частью быта. Изо льда вытапливают воду, которую потом используют для питья и прочих нужд. И конечно, пожилым людям заготовка льда не под силу.

На помощь ветеранам тыла и труда пришли депутаты района и наслегов, являющиеся членами партии и «Молодой Гвардии». Уже десятый год в районе существует добрая традиция — организация помощи старшему поколению, многодетным семьям и одиноким матерям.

Марианна Николаева, руководитель местного политсовета Оленекского района:

— В этом году лед доставили 25 ветеранам, из них 3 инвалида, 11 ветеранов тыла. По линии МГЕР эта акция проводится ежегодно, но в этом году не доставили лед многодетным семьям и одиноким матерям — из-за пандемии, поэтому охват был только по ветеранам.

По линии МГЕР также идет Акция «Елка Добра», собрано более 300 подарков, все подарки будут розданы семьям СОП и ТЖС а также многодетным и одиноким матерям сел Оленек и Жилинда.

Инициаторами выступили глава Оленекского наслега Василий Романов, заместитель главы Христофор Васильев, руководитель МГЕР Альгис Сергеев.