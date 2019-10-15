Депутаты одобрили предложения правительства Якутии

Первый вице-премьер Якутии Алексей СТРУЧКОВ изложил позицию правительства РС(Я) по вопросу оптимизации полномочий сельских поселений. Он выступил на заседании постоянного комитета Ил Тумэна по вопросам местного самоуправления с поправками правительства по проекту республиканского закона «О внесении изменения в статью 1 Закона РС(Я) «О закреплении за сельскими поселениями РС(Я) вопросов местного значения».

Все полномочия, о которых идет речь, затрагивают вопросы местного значения и кардинального реформирования полномочий сельских поселений не предусматривают. Проект данного закона с поправками правительства направлен на исключение дублирования полномочий сельских поселений и муниципальных районов.

Правительством предлагается из 25 вопросов местного значения оставить за сельскими поселения — 17, открепить – 8. По шести полномочиям, предложенных депутатами парламента к откреплению или к закреплению, имеются разночтения.

Позиции правительства и парламента разнятся по полномочиям муниципалитетов, касающихся участия в профилактике терроризма и экстремизма; организации библиотечного обслуживания населения; сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения, их охраны; создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения; осуществления полномочий собственника водных объектов, информирования населения об ограничениях их использования; осуществления мер по противодействию коррупции в границах поселения.

Точку зрения правительства по данным полномочиям Алексей Стручков аргументировал в первую очередь экономической целесообразностью. Также, по мнению первого вице-премьера, не маловажно, что некоторые полномочия логичнее осуществлять непосредственно на местах, поскольку местная власть лучше знает ситуацию и способна управлять ею более эффективно.

Это касается противодействия терроризму или создания и управления аварийно-спасательными службами в сельских поселениях.

«Разумеется, власть на местах имеет более полную информацию по данным вопросам. При возникновении проблемных ситуаций именно местная власть будет заниматься их устранением, поэтому оставить соответствующие полномочия за сельскими поселениями представляется более логичным. Наша позиция по каждому полномочию продиктована в первую очередь логикой и сформирована на основе анализа и обратной связи от сельских поселений», подчеркнул Алексей Стручков.

Некоторые вопросы наоборот целесообразно передать в ведение муниципалитетов районного уровня. Так, правительство считает, что управление библиотечным делом или противодействие коррупции лучше осуществлять на районном уровне.

После некоторых прений и уточняющих вопросов депутаты согласились с таблицей поправок. Законопроект «О внесении изменения в статью 1 Закона РС(Я) «О закреплении за сельскими поселениями РС(Я) вопросов местного значения» будет рассмотрен на пленарном заседании во втором чтении.