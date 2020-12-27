Депутаты – народу: кто что подарил

Газета «Ил Тумэн» рассказала о помощи реальными делами, которую оказывают депутаты-единороссы народу.

Наталья РУМЯНЦЕВА за счет собственных средств подарила автомобиль «УАЗ» Намской центральной районной больнице, а также передала медперсоналу 10 средств индивидуальной защиты. Парламентарий оказала помощь в организации перевозки жителей в труднодоступное сел Салбанцы в Намском районе. Под Новый год она передала через Якутскую республиканскую организацию Всероссийского общества инвалидов 70 подарков детям-инвалидам из Намского улуса, села Тулагино и поселка Пригородный.

Оксана МИХАЙЛОВА передала на безвозмездной основе отделению детской поликлиники города Олекминска новую машину.

Руслан ФЕДОТОВ передал Амгинской центральной районной больнице в качестве спонсорской помощи 3 рециркулятора воздуха. Руслан Еремеевич совместно с народным депутатом Марией ХРИСТОФОРОВОЙ предоставили Якутской инфекционной больнице 10 жалюзей, заслужив благодарности от пациентов.

Иван ДАНИЛОВ предоставил микроволновую печь для Инфекционной больницы. Народный депутат принял участие в акции «Помоги учиться дома», закупив ноутбуки и планшеты для детей из малоимущих и многодетных семей. Марина СИЛКИНА и Иван ДАНИЛОВ подарили Детской инфекционной больнице передвижной рециркулятор.

Владимир ЧИЧИГИНАРОВ оказал содействие в покупке предметов мебели для удобства медперсонала Республиканской инфекционной больницы. Парламентарий вручил продуктовые наборы «ковидным» отделениям медучреждений города Якутска и Республиканской офтальмологической больнице. Также он передал 20 новогодних подарков для детей Строительного и Центрального округа города Якутска.

Феодосия ГАБЫШЕВА приняла участие в акции «Помоги учиться дома», оказав помощь малоимущим и многодетным семьям Верхневилюйского улуса. Поддерживая акцию «Елка добра», народный депутат отправила новогодние подарки на 20 000 рублей в Верхневилюйский улус для детей из малоимущих и многодетных семей, собирается подарить елку детской онкологической больнице. Феодосия Габышева также стала инициатором одного из новых направлений работы фракции «Единая Россия» – организации бесплатного репетиторства по подготовке к ЕГЭ для детей-выпускников медицинских работников, непосредственно ведущих борьбу с коронавирусом в «красной зоне».

Виктор ФЕДОРОВ поставил елку в Пульмонологическом отделении Якутской больницы. Народный депутат оказал большую поддержку, передав большое количество новогодних подарков для детей медиков республики, ведущих работу в «красной зоне».

Алиш МАМЕДОВ также поддержал акцию «Помоги учиться дома», передав новые ноутбуки и планшеты детям-инвалидам и детям из малоимущих, многодетных семей. Кроме того, депутат помог приобрести рециркуляторы воздуха и средства индивидуальной защиты для Хангаласской центральной районной больницы.





Антонина ГРИГОРЬЕВА поддержала новогоднюю акцию «Елка медикам», передав елку и украшения для инфекционного отделения больницы Нюрбинского района, где на сегодняшний день проходят лечение пациенты с коронавирусом. Также в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» народный депутат дарит ребенку-инвалиду надувной бассейн, исполняя его новогоднее желание. В рамках акции «Помоги учиться дома» Антонина Афанасьевна передала 10 планшетов детям Нюрбинского района. Также по традиции Антонина Григорьева оформила ежегодную подписку на республиканские газеты и журналы для социальных учреждений.

Павел ПЕТРОВ подготовил 250 новогодних подарков малоимущим и многодетным семьям в своем избирательном округе. Также народный депутат по ежегодной традиции бесплатно подарил елку для своего округа.

Андрей НАХОДКИН и Юрий БАИШЕВ подготовили новогодние подарки для 34 пожилых граждан в своем избирательном округе.

Валерий ЛЮТЫЙ принимает активное участие во Всероссийской благотворительной акции «Корзина добра», организуемых в супермаркетах для многодетных семей, малоимущих, а также в автоволонтерском движении, помогая разносить по домам ветеранов и онкобольных продовольственные продукты, товары первой необходимости.

Андрей НИКОЛАЕВ передает продуктовые наборы для медперсонала Сунтарской центральной районной больницы.

Владимир ПРОКОПЬЕВ, Юрий НИКОЛАЕВ, Аркадий СЕМЕНОВ, Алена АТЛАСОВА принимают участие во Всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!». Парламентарии вручат новогодние подарки для участников 40 Великой Отечественной войны.

Александр ЖИРКОВ оформил ежегодную подписку на республиканские газеты и журналы для социальных учреждений.