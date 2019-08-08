Депутаты на личные средства издадут книгу о якутянах, участниках Сталинградской битвы

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне народные депутаты республики и сотрудники аппарата Ил Тумэна на личные средства готовят к изданию книгу «Воины-якутяне в Сталинградской битве. 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г.».

Составителем книги является главный археограф Национального архива Якутии, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный работник народного хозяйства РС(Я), почетный архивист России Александр Калашников: «Уверены, книга будет интересна широкому кругу читателей, в нее включены воспоминания военачальников Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Василия Чуйкова, Михаила Шумилова, документы из фондов Центрального архива Министерства обороны РФ, воспоминания ветеранов, статьи об участниках Сталинградской битвы».

Особое внимание уделено спискам воинов-якутян, погибших в битве за Сталинград, на Мамаевом кургане, якутян – участников Сталинградской битвы, не внесенных в Книгу Памяти Республики Саха (Якутия), воинов-якутян, награжденных медалью «За оборону Сталинграда».

Предложение об издании книг о вкладе якутян в Великую Победу было озвучено ветеранами Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) на традиционной встрече с руководством якутского парламента, посвященной 74-ой годовщине Дня Победы.

По инициативе председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Петра Гоголева первой будет издана книга о воинах-якутянах – защитниках Сталинграда. Именно битва на Волге позволила советским войскам перехватить стратегическую инициативу и начать коренной перелом в войне. Предложение спикера поддержали народные депутаты Якутии и работники аппарата республиканского парламента.

«Такое решение мы приняли в рамках реализации указа Главы РС (Я) Айсена Николаева об объявлении в республике Года Великой Победы «Ваш подвиг в сердцах поколений», — сообщил председатель парламента Петр Гоголев.

В планах парламента – книги о битве под Москвой – о воинах-якутянах в боях под Каширой, о воинах-якутянах в битве под Ржевом, о воинах-якутянах в войне с Японией и о якутянах, переживших ад в концлагерях смерти фашистской Германии. Они подготовлены Национальным архивом и готовы к изданию.

В Госсобрании (Ил Тумэн) уверены, что в объявленный Ил Дарханом Год консолидации, их почин будет поддержан, и к 75-летию Великой Победы свет увидят все оставшиеся книги.

Парламент Якутии в целях полноты и достоверности книги обращается ко всем жителям республики, родственникам воинов-якутян – участников Сталинградской битвы с просьбой откликнуться и поделиться воспоминаниями о своих родных.

Информацию и контакты необходимо направлять на электронный адрес Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я): gs@iltumen.ru с пометкой «За Сталинград! За Родину!».