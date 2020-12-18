Депутаты-медики: Что может быть лучше, чем дарить радость детям!

К «Елке добра» присоединились сегодня депутаты Якутской городской Думы – медики. Оказалось, что главные врачи лечебных учреждений участвуют в этой акции ежегодно. Я решила узнать их личное отношение к этой самой теплой новогодней традиции. И вот, что они ответили.

Саргылана ВАСИЛЬЕВА, главный врач городской больницы №2:

«На днях мы с Николаем Николаевичем Васильевым с активом партии «Единая Россия» были на елке в «Хозмаркете», я положила под елочку ЛЕГО-конструктор для учащегося коррекционной школы №34. Сегодня мне попалось пожелание девочки по имени Дарина. Она мечтает о мозаике, и я купила для нее два набора. А со своим коллективом мы закупим сладкие подарки для многодетных семей Гагаринского округа города».

Николай ВАСИЛЬЕВ, главный врач Якутской республиканской клинической больницы:

«Всегда с удовольствием участвую в подобных акциях. Десятый раз участвую в акции «Елка добра». Мы тоже в детстве с нетерпением ждали новый год и, конечно, подарки от Деда Мороза. Я думаю, что в этой акции участвуют люди с большим сердцем, которое открыто для детей, нуждающихся в помощи. Вот и коллектив нашей больницы тоже ежегодно делает подарки детям с инвалидностью, детям из малообеспеченных детей, многодетным семьям. Что может быть лучше, чем дарить детям радость!».

Алевтина ЭВЕРСТОВА, главный врач городской поликлиники №1:

«Елка добра» — это одна из многих благотворительных акций, в которых участвует наш коллектив. Мы помогаем детям с инвалидностью, проживающим на территории обслуживания поликлиники. Совместно с клубом вязальщиц «Мегаярна» мы ежегодно дарим вязаные вещи детям, нуждающимся в паллиативной помощи. Нынче мы сделали сто подарков детям.

Лена АФАНАСЬЕВА, главный врач онкодиспансера: «Очень добрая и нужная акция!».