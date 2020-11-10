Депутаты Ил Тумэна рассмотрят кадровые вопросы

В проект повестки двадцать первого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), проводимого 10 ноября, включено 22 вопроса.

На пленарном заседании народные депутаты решат вопросы по даче согласия Главе Якутии на назначение Андрея ТАРАСЕНКО на должность председателя правительства республики, Кирилла БЫЧКОВА – на должность первого заместителя председателя правительства, а также Михаила НИКИФОРОВА и Сергея МЕСТНИКОВА – на посты вице-премьеров, Павла ИВАНОВА – на должность министра имущественных и земельных отношений республики. Планируется проведение тайного голосования с соблюдением мер социальной дистанции.

В ходе заседания будет рассмотрен проект постановления парламента о подтверждении полномочий народного депутата Якутии Веры НИКИФОРОВОЙ.

Народные депутаты также рассмотрят кандидатуру Алексея ЕФИМОВА на должность судьи Конституционного суда Якутии.

Кроме того, парламентарии рассмотрят обширный блок, который посвящен кандидатурам на должность мировых судей Верхнеколымского, Жиганского, Мирнинского, Намского, Сунтарского, Нерюнгринского районов и городского округа «г. Якутск».

В частности, кандидатура Николая ДМИТРИЕВА предлагается на должность мирового судьи судебного участка № 9 Верхнеколымского района, Бориса МОРОХОЕВА на должность мирового судьи судебного участка № 13 Жиганского района, Евгения ВАСИЛЬЕВА на должность мирового судьи судебного участка № 19 Мирнинского района, Валериана ПЕТРОВА на должность мирового судьи судебного участка № 28 Сунтарского района.

На должность мирового судьи судебного участка № 21 Намского района рекомендованы две кандидатуры — Ларисы ЖИРКОВОЙ и Анжелики КОНСТАНТИНОВОЙ.

Три кандидатуры – Анисии ВАСИЛЬЕВОЙ, Валентины КАПИТОНОВОЙ, Оксаны САВВИНОЙ рекомендованы к рассмотрению на должность мирового судьи судебного участка № 46 г. Якутска.

На должности мировых судей судебного участка № 39 г. Нерюнгри и судебного участка № 61 Нерюнгринского района представлены Александр АНДРОСОВ и Мария ПОЛИНА.

Кандидаты на должность мировых судей будут общаться с парламентариями посредством видеоконференцсвязи.

Также в ходе пленарного заседания планируется рассмотрение и принятие решений по проектам постановлений Ил Тумэна: «Об отчете о деятельности органов внутренних дел по Республике Саха (Якутия) за 2019 год», «О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) в 2019 году».

В режиме второго чтения на рассмотрение парламента внесен законопроект о внесении изменений в Закон РС(Я) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» и отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия)».

Традиционно завершат повестку заседания проекты федеральных законов, законодательных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Вместе с тем будут приняты решения по протестам Прокурора Якутии и проекту постановления парламента о досрочном прекращении полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) Василия МЕСТНИКОВА в связи со смертью.