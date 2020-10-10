Депутаты Ил Тумэна предложат поправки в ФЗ «Об ответственном обращении с животными»

Сегодня, 10 октября народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Виктор ФЕДОРОВ посетил городской пункт передержки безнадзорных животных. Виктор Николаевич ознакомился с работой ППБЖ и сообщил, что депутаты Ил Тумэн предлагают внести поправки в закон «Об ответственном обращении с животными».

По словам народного депутата, члена парламентской фракции партии «Единая Россия», изменения в ч. 11 ст. 16 федерального закона «Об ответственном обращении с животными» противоречит основным принципам, изложенным в ст. 4 и создают очередную проблему в применении действующего законодательства.

«Положение о возврате животных в прежнюю среду обитания противоречит требованию закона. Таким образом, оно должно быть исключено, так как влечет за собой бесконтрольное умерщвление животных, находящихся в муниципальных приютах, ввиду отсутствия соответствующих методик и разъяснения», — сказал Виктор Федоров.

Директор Пункта передержки безнадзорных животных Екатерина БЕЗРУЧЕНКО подтвердила, что на сегодня в обществе существуют разногласия по поводу схемы «отлов – стерилизация – вакцинация — возврат в среду» (ОСВВ).

«Собак на улице становится только больше, даже наши выпущенные по закону питомцы с бирками могут проявить агрессию от голода и холода, скоро уже зима», — подчеркнула директор ППБЖ.

Напомним, по закону «Об ответственном обращении с животными» вступившему в силу с января 2020 года обращение с безнадзорными животными проводится только по методу «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат в прежнее место обитания», с не снимаемой меткой. После отлова безнадзорное животное немедленно должно быть передано в приют, а сам процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания должен фиксироваться на видео. Запрещен отлов животных с данными владельца (например, со специальными бирками на ошейниках).